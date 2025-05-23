Хірурги зробили неможливе, пересадивши людині сечовий міхур: як їм це вдалося

За останні десятиліття хірургія зробила безліч проривів, рятуючи дедалі більше життів із кожним новим кроком уперед. Нещодавно вчені зробили ще один ривок, пересадивши орган, який раніше вважався "неможливим для пересадки", провівши для цього унікальну операцію.

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Про це пише Keck Medicine of USC.

Людське тіло, яке знову має функціонуючий сечовий міхур, може здатися простою буденністю, але для 41-річного Оскара Ларрайнзара це стало кульмінацією новаторського медичного досягнення. 4 травня 2025 року хірурги Медичного центру Каліфорнійського університету імені Рональда Рейгана провели першу у світі успішну трансплантацію людського сечового міхура, подарувавши нову надію пацієнтам із важкими порушеннями функції сечового міхура.

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Складна восьмигодинна процедура, проведена під час клінічного випробування, проходила під керівництвом доктора Індербіра Гілла, завідувача кафедри урології Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії, і доктора Німи Нассірі, директора програми з пересадки васкуляризованих композитних алотрансплантатів сечового міхура Каліфорнійського університету.

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Їхня співпраця, що тривала чотири роки, включала розробку нової хірургічної техніки, проведення доклінічних випробувань і отримання необхідних дозволів від регулюючих органів. Операція була частиною клінічного випробування UCLA, спрямованого конкретно на вивчення нових способів лікування пацієнтів із нефункціонуючим сечовим міхуром.

Історія хвороби Ларрайнзара була складною. Під час лікування раку він позбувся більшої частини сечового міхура, а потім через рак нирок йому видалили обидві нирки, що призвело до семи років залежності від діалізу. Під час трансплантації хірурги спочатку імплантували донорську нирку, а потім сечовий міхур, з'єднавши їх для відновлення функції сечовипускання. Нова нирка одразу ж почала виробляти сечу, позбавивши пацієнта необхідності подальшого діалізу.

Традиційні методи лікування важкої дисфункції сечового міхура часто припускають використання ділянки кишківника пацієнта для створення резервуара для сечі, що може призвести до таких ускладнень, як інфекції та проблеми з травленням. Трансплантація сечового міхура, навпаки, пропонує більш природне рішення, що потенційно знижує ці ризики.

Однак проблеми такої операції також залишаються вагомими, включно з необхідністю довічної імуносупресії для запобігання відторгненню органа і невизначеністю щодо довгострокової функціональності пересадженого сечового міхура.

Успіх цієї процедури не тільки являє собою значне досягнення в урологічній хірургії, а й розширює можливості трансплантації органів, які вже охоплюють нирки, печінку, серце, легені, підшлункову залозу і кишечник. У міру продовження досліджень ця операція може прокласти шлях до нових методів лікування і поліпшити якість життя пацієнтів з небезпечними захворюваннями найрізноманітніших органів.

Для Ларрайнзара трансплантація означає не просто важливу медичну перемогу. Робота хірургів дала йому можливість знову відчути себе нормальною людиною і більш повно брати участь у житті своєї родини. Його випадок є свідченням того, що інновації в медицині здатні змінити життя людей навіть там, де раніше це вважалося неможливим.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного нужденного. Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.