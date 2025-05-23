Учені створили лінзи із "суперзором": у чому полягає їхня унікальність

Вчені розробили контактні лінзи, які дають змогу користувачам сприймати світло в ближньому інфрачервоному діапазоні, що дає людям можливість отримати "суперзір". Технологія людей не просто дає можливість чудово бачити в темряві, а й може стати порятунком для дальтоніків.

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Про це пише Cell.

Дослідження, проведене під керівництвом нейробіолога Тянь Сюе з Китайського університету науки і технологій, було опубліковано в журналі Cell. У новітні лінзи вбудовані наночастинки, що поглинають ближнє інфрачервоне світло (довжина хвиль від 800 до 1600 нанометрів) і випромінюють його у вигляді видимого для людини світла (довжина хвиль від 380 до 750 нанометрів).

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Наночастинки вбудовані в гнучкі, нетоксичні полімери, які використовуються в м'яких контактних лінзах, що усуває необхідність у зовнішніх джерелах живлення, що дало змогу авторам домогтися автономії під час використання пристрою.

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Перші випробування на мишах показали, що ті з них, хто носив лінзи, могли сприймати інфрачервоне світло, про що свідчило їхнє надання переваги темним ящикам, замість освітлених інфрачервоними променями. Подальші експерименти з людьми показали, що вони також можуть виявляти мерехтливі інфрачервоні сигнали і визначати їхній напрямок. Здатність сприймати ці сигнали посилювалася, коли учасники закривали очі, що пояснюється більшою прозорістю повік для ближнього інфрачервоного світла порівняно з видимим.

Крім нічного зору, дослідники вивчили потенціал цих лінз для допомоги людям із дальтонізмом. Модифікувавши наночастинки таким чином, щоб вони перетворювали певні довжини інфрачервоних хвиль на різні видимі кольори, наприклад, 980 нм на синій, 808 нм на зелений і 1532 нм на червоний, лінзи могли б допомогти користувачам розрізняти кольори, які вони раніше не могли сприймати.

Хоча поточна версія лінз може виявляти інфрачервоне випромінювання від світлодіодних джерел, вони ще недостатньо чутливі, щоб уловлювати інфрачервоне світло нижчої інтенсивності. Крім того, близькість лінз до сітківки обмежує роздільну здатність зображення. Щоб розв'язати цю проблему, команда розробила переносну скляну систему з використанням тієї ж технології наночастинок, що забезпечує вищу роздільну здатність інфрачервоного зору.

Це досягнення відкриває можливості для застосування у сфері безпеки, рятувальних операцій і боротьби з контрафактом, де мерехтливе інфрачервоне світло може бути використане для передачі інформації, вважають автори. Ба більше, воно демонструє потенціал неінвазивних переносних пристроїв для розширення сенсорних можливостей як здорових людей, так і тих, хто страждає від різних ускладнень.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.