Учені розвінчали найпопулярніші міфи про каву: які з них не пройшли перевірку наукою

Привабливість ранкової чашки кави, що виходить парою, — це ритуал, яким дорожить багато хто. Однак, незважаючи на свою популярність, кава часто оточена хибними уявленнями, які можуть затуманити наше розуміння її істинного впливу. Останні наукові дослідження розвіяли деякі з цих найстійкіших міфів.

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Про це пише Popular Science.

Для початку, серед деяких людей поширена думка, що в каві темного обсмаження міститься більше кофеїну, ніж у світлих сортах. Однак дослідження, проведене Меган Фуллер і Ніні З. Рао з Університету Томаса Джефферсона, спростовує цю думку. Їхня робота, опублікована в журналі Scientific Reports, засвідчила, що кава середнього обсмаження містить вищу концентрацію кофеїну, порівнюючи з темним обсмаженням, за умови заварювання в однакових умовах.

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Це свідчить про те, що процес обсмажування, унаслідок якого зерна темніють, може знижувати вміст кофеїну, що спростовує ідею про те, що яскравіший смак відповідає сильнішому кофеїновому заряду, а більшу роль відіграє сам сорт, незалежно від колірних або смакових якостей.

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Ще один поширений міф — про те, що вживання кави може уповільнити ріст дітей. Доктор Рой Кім, дитячий ендокринолог із Клівлендської клініки, спростовує цю хибну думку, стверджуючи, що "кофеїн не чинить істотного впливу на ріст дитини". Хоча він може діяти як пригнічувач апетиту, немає жодних наукових доказів, які б пов'язували вживання кави з уповільненням росту в дітей.

Проте важливо зазначити, що надмірне споживання кофеїну дітьми може призвести до порушень сну та інших проблем зі здоров'ям, тому в їхньому віці необхідно дотримуватися особливої поміркованості.

Ідея про те, що кава зневоднює організм — ще одна поширена помилка. У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, вивчали гідратаційний ефект кави порівняно з водою серед 50 учасників-чоловіків. Результати показали відсутність істотних відмінностей у показниках між двома напоями, що свідчить про те, що помірне споживання кави сприяє щоденному споживанню рідини так само, як і вода.

Побоювання з приводу впливу кави на здоров'я серця також піддаються ретельному вивченню з боку вчених. Дослідження 2022 року, опубліковане в European Journal of Preventive Cardiology, проаналізувало дані понад 500 000 осіб і показало, що вживання двох-трьох чашок кави на день пов'язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і смертності, а не навпаки.

При цьому в дослідженні зазначалося, що цей захисний ефект спостерігався під час вживання різних видів кави, включно з меленою, розчинною і декофеїнізованою, тож дослідники не виявили єдиного кандидата на звання "найкориснішого виду".

Крім того, недавнє дослідження, проведене Європейським товариством кардіологів, вказує на те, що час може відігравати важливу роль у користі кави для здоров'я. Дослідження показало, що люди, які вживають каву вранці, мають нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто п'є каву протягом дня. Це вказує на потенційну важливість не тільки кількості, а й часу споживання кави для здоров'я серця.

У світлі цих даних стає очевидним, що багато давніх переконань про каву не витримують сучасної наукової перевірки, незважаючи на свою поширеність. У міру розвитку досліджень розуміння ролі кави для здоров'я людей і їхнього гарного самопочуття стає дедалі яснішим для вчених, що дає змогу споживачам робити більш усвідомлений вибір на її користь.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.