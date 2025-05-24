Учені знайшли спосіб знаходити туберкульоз, що "сховався": на чому вони зловили хворобу

Туберкульоз давно став майстром маскування, здатним роками бути в сплячому стані в організмі людини, перш ніж знову прокинутися. Така потайлива поведінка зробила його одним із найскладніших інфекційних захворювань для лікування. Але нещодавно вчені розкрили молекулярний механізм, який може пояснити його невловиму особливість.

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Про це пише University of Surrey.

У дослідженні, опублікованому в журналі EMBO, вчені виявили, що Mycobacterium tuberculosis, бактерія, що спричиняє туберкульоз, використовує оборотну модифікацію ДНК, відому як ADP-рибозилювання, щоб контролювати свій ріст і активність генів. Це відкриття знаменує собою перший випадок спостереження подібного механізму, що регулює як реплікацію ДНК, так і експресію генів у будь-якому організмі.

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Дослідження вчених було зосереджене на двох ферментах: DarT, який додає до ДНК мітку ADP-рибози, фактично зупиняючи реплікацію бактерії, і DarG, який видаляє цю мітку, даючи змогу бактерії відновити ріст.

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Такий перемикач дає змогу бактеріям припиняти свою активність, потенційно вислизаючи від імунної системи і чинячи опір антибіотикам. Професор Грем Стюарт, співавтор дослідження, зазначив, що вплив на цей процес може зробити бактерії більш сприйнятливими до лікування, особливо в їхньому сплячому стані, який насилу усувають наявні терапевтичні засоби.

Щоб глибше вивчити цей механізм, дослідники використовували CRISPR-інтерференцію для зниження рівня DarG, що призвело до нестримної активності DarT і подальшої зупинки росту шкідливих бактерій. Потім вони застосували метод ADPr-Seq для картування розташування цих модифікацій ДНК по всьому геному.

Цей комплексний підхід у поєднанні з візуалізацією живих клітин і секвенуванням РНК пролив світло на те, як ADP-рибозилювання впливає на реплікацію ДНК і експресію генів, необхідних для виживання хвороби в умовах стресу. Цей молекулярний перемикач не тільки допомагає організмам виживати в суворих умовах, а й сприяє збереженню самої туберкульозної інфекції.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульоз залишається серйозною глобальною загрозою здоров'ю, щорічно спричиняючи близько 1,25 мільйона смертей та вразивши близько 10,8 мільйона осіб тільки 2023 року.

Виявлення цієї оборотної модифікації ДНК відкриває нові можливості для терапевтичного втручання. Розробляючи препарати, націлені на систему DarT/DarG, вчені сподіваються порушити здатність бактерій входити і виходити зі стану спокою, що може скоротити тривалість лікування і поліпшити результати для людей, які страждають від цього невиліковного і потайного захворювання.

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