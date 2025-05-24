Учені з'ясували, що нудьга корисна для нашого мозку: чим вона допомагає нам щодня

У світі, де процвітає постійна стимуляція, моменти, коли розум занурюється в нудьгу, часто сприймаються як непродуктивні. Однак ці удавані періоди бездіяльності можуть містити ключ до розгадки глибших когнітивних процесів і бути корисними для нас, заявили вчені.

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Про це пише The Conversation.

Наукові дослідження прояснили поведінку мозку під час нудьги, і вона виявилася не такою простою і негативною, як вважалося раніше. Коли зовнішні стимули не привертають нашої уваги, активізується мережа мозку, що працює в режимі за замовчуванням (DMN). Ця мережа, що включає такі області, як медіальна префронтальна кора і задня поясна кора, пов'язана із самоаналізом, самореферентним мисленням і консолідацією спогадів. Активація DMN під час нудьги свідчить про те, що розум не бездіяльний, а радше зайнятий внутрішніми дослідженнями і роздумами.

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Одночасно з цим посилюється активність інсулярної кори, що відповідає за інтероцептивне усвідомлення, що сигналізує про внутрішній стан організму і спонукає до переоцінки поточної обстановки, пояснює Мішель Кеннеді, дослідник психічного здоров'я молоді з Університету Саншайн-Кост.

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Мигдалина, невід'ємна частина емоційної обробки нашого мозку, також може стати активнішою, потенційно впливаючи на бажання шукати нові враження або стимули. Така взаємодія нейронів вказує на те, що нудьга слугує каталізатором внутрішніх когнітивних та емоційних процесів, а не просто відсутністю активності.

Ба більше, переживання нудьги може нівелювати наслідки хронічної гіперстимуляції. У сучасному суспільстві постійний приплив інформації та необхідність постійно бути залученим у роботу можуть призвести до "алостатичного перевантаження" — стану, коли системи реагування організму на стрес постійно активовані, каже Кеннеді.

Цей стан пов'язаний із різними проблемами зі здоров'ям, включно з тривожністю та когнітивними порушеннями. Дозвіл періодів нудьги може дати нервовій системі необхідний перепочинок, щоб перебудуватися і відновити рівновагу.

Прийняття нудьги також може сприяти розвитку творчих здібностей і вирішенню проблем. Люди, які займаються монотонними завданнями, наприклад сортуванням предметів, згодом показують кращі результати в тестах на креативне мислення. Це свідчить про те, що блукання розуму, спричинене нудьгою, сприяє генерації нових ідей і рішень, дозволяючи мозку формувати нові зв'язки за відсутності зосередженої уваги.

Крім того, періоди нудьги можуть сприяти розвитку самосвідомості та емоційної регуляції, вважає Кеннеді. Відсторонюючись від постійного зовнішнього впливу, люди отримують можливість опрацювати свої думки і почуття, що призводить до підвищення ясності розуму і стійкості. Такий інтроспективний простір може мати вирішальне значення для особистісного розвитку та емоційного благополуччя.

Нудьга — це не просто пасивний стан, якого потрібно уникати, а активний процес, що задіює різні мережі мозку, сприяючи творчості, емоційному здоров'ю та когнітивному балансу, зробила висновок Кеннеді. Визнання цінності цих незайнятих моментів може сприяти більш усвідомленому підходу до повсякденного життя, коли періоди бездіяльності розглядаються як можливості для внутрішнього зростання і відновлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.