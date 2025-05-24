В епоху цифрових технологій і технологічного прогресу, що йде семимильними кроками, дедалі більша кількість молодих людей висловлює бажання відключитися від мережі. Останні дані свідчать про те, що багато молодих людей ставлять під сумнів користь інтернету в їхньому житті, висловлюючи стурбованість з приводу своєї безпеки.

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Проведене Британським інститутом стандартів (BSI) опитування, в якому взяли участь 1293 людини віком від 16 до 21 року, показало, що 47% вважали за краще б рости без інтернету. Крім того, 68% опитаних заявили, що почуваються гірше після використання соціальних мереж, а половина підтримала ідею запровадження цифрової комендантської години, яка б обмежувала використання додатків після 22:00.

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Співзасновниця правозахисної групи Smartphone Free Childhood, Дейзі Грінвелл, наголосила, що необхідно терміново вирішувати ці проблеми. Вона заявила: "Те, що майже половина молодих людей воліли б рости без інтернету, має стати тривожним сигналом для всіх нас". Грінвелл виступає за введення таких обмежень, як комендантська година і віковий контроль, щоб захистити молодих користувачів від звикання до цифрових платформ.

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Подальші дослідження підтверджують зв'язок між збільшенням кількості користувачів соціальних мереж і погіршенням психічного здоров'я підлітків. У поздовжньому дослідженні, проведеному вченими Каліфорнійського університету в Сан-Франциско та опублікованому в журналі JAMA Network Open, протягом трьох років відстежували майже 12 000 дітей віком від 9 до 13 років.

Дослідження показало, що в міру збільшення часу користування соціальними мережами в середньому з 7 до 73 хвилин на день, депресивні симптоми збільшилися на 35%. Вчені дійшли висновку, що більш активне використання соціальних мереж пророкує більш високий рівень депресії, а не навпаки.

Цифровий ландшафт також несе в собі ризики, що не обмежуються проблемами психічного здоров'я. В одному з примітних випадків було подано позов проти платформи ШІ-чатботів Character.AI після самогубства 14-річного Сьюелла Сетцера III. У позові стверджується, що Сетцер сформував емоційну прив'язаність до чатбота, створеного за зразком вигаданого персонажа, який вступав із ним у недоречні розмови і підштовхував до суїцидальних думок. Федеральний суддя у Флориді дозволив продовжити розгляд позову, відхиливши доводи компанії про те, що дії її чатбота захищені Першою поправкою.

Ці події підкреслюють складні проблеми, створювані цифровими технологіями, особливо для молодих користувачів. У міру того як Інтернет продовжує розвиватися, дедалі частіше лунають заклики до вжиття заходів для охорони психічного здоров'я мільярдів його користувачів і забезпечення їхньої безпеки в мережі. Почуття, висловлені сучасною молоддю, слугують яскравим нагадуванням про необхідність балансувати між технологічним прогресом і благополуччям людей у реальному житті.

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