Учені змогли визначити стать майбутньої дитини за обличчям батька: на що вони звернули увагу

Згідно з останніми відкриттями, тонка риса людського обличчя може бути пов'язана зі статтю першої дитини. Дослідження вчених виявило, що чоловіки з більш домінуючою зовнішністю частіше мають синів як первістків. Цей висновок надає нового виміру дискусіям про те, як фізичні риси можуть впливати на біологічні процеси, пов'язані з визначенням статі.

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Про це пише PsyPost.

У дослідженні, проведеному Бенджаміном Дж. Зубалі та Джеймі Л. Палмер-Гейг, опублікованому в журналі Adaptive Human Behavior and Physiology, узяли участь 104 гетеросексуальні пари, які мають щонайменше одну дитину. Учасники заповнили опитувальники, що оцінюють самооцінку домінантності, і надали стандартні фотографії обличчя.

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Зображення оцінювали студенти старших курсів на предмет домінантності, привабливості, а також мужності або жіночності. Крім того, дослідники виміряли співвідношення ширини і висоти обличчя (fWHR) — параметр, який раніше асоціювався з домінантністю. Основним завданням було визначити, чи корелюють ці риси, пов'язані з домінуванням, зі статтю первістка пари.

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Головним висновком стало те, що батьки, чиї обличчя оцінювалися як більш домінантні, значно частіше мали первістка. Цей зв'язок зберігався навіть після контролю таких факторів, як привабливість обличчя, мужність і вік. Цікаво, що самооцінка домінантності та ФВПЛ не передбачала стать дитини, як і аналогічні оцінки матерів.

Ці результати перегукуються з еволюційними теоріями, такими як гіпотеза Тріверса-Вілларда, яка стверджує, що батьки в кращому стані з більшою ймовірністю матимуть потомство чоловічої статі. Одна з інтерпретацій полягає в тому, що жінки з більш високим рівнем тестостерону в період зачаття — фактор, пов'язаний з народженням синів, — можуть бути більш привабливими для чоловіків з домінуючою зовнішністю, що підвищує ймовірність народження сина.

Хоча ця ідея має спекулятивний характер, вона узгоджується з результатами попередніх досліджень, згідно з якими жінки, які вважають, що в них будуть діти чоловічої статі, надають перевагу чоловікам із домінуючою зовнішністю.

Дослідження спирається на результати більш раннього дослідження Палмер-Хейга і Вотсона, які виявили, що батьківська домінантність обличчя, особливо якщо вона висока в обох партнерів, пов'язана з народженням сина. Однак у поточному дослідженні не було виявлено значного взаємозв'язку між домінантністю матері та батька, що дає змогу припустити, що зовнішність батька може бути більш впливовою.

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