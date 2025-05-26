Учені назвали найшкідливіші "корисні продукти": що, на їхню думку, не варто їсти

Прохід у супермаркетах часто застає непідготовлених людей зненацька. Етикетки продуктів обіцяють "високий вміст білка", "натуральність" або "рослинну основу", підштовхуючи покупців до їхнього вибору. Але деякі з них, відполірованих і розрекламованих як здорові варіанти, насправді можуть виявитися шкідливими.

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Про це пише BBC Science Focus.

Доктор Емма Бекетт, вчений-дієтолог, пролила світло на це питання, вказавши на ультраперероблені продукти як на зростаючу проблему навіть серед, здавалося б, корисної для здоров'я їжі. Дослідження, опубліковане в журналі BMJ, на яке вона посилається, пов'язує раціон з високим вмістом таких продуктів з більш ніж 30 негативними наслідками для здоров'я, від серцево-судинних і метаболічних захворювань до психічних розладів.

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Проблема, зазначає вона, не тільки в тому, що містять ці продукти, а й у тому, як їх зроблено — з добавками, як-от консерванти, стабілізатори, цукор і сіль, щоб поліпшити смак і подовжити термін зберігання, часто ціною балансу поживних речовин.

Беккет наводить як приклад готові страви "преміум-класу". Чи то лазанья, чи то тайське каррі, на перший погляд вони можуть здатися збалансованими, адже в них перераховані справжні продукти. Але порівняно з домашнім приготуванням вони часто виявляються недостатньо "натуральними": у них замало клітковини і забагато натрію.

Виготовлення таких страв на заводі також означає скорочення витрат — менше свіжих інгредієнтів і більше штучних добавок. Додавання додаткових овочів у такі страви може допомогти, але не замінить готування з нуля, вважає Беккет.

Рослинне молоко, хоча й необхідне тим, хто уникає молочних продуктів, теж не є ідеальною заміною. Вони часто піддаються сильній переробці: вміст рослинних речовин у них знижується до 2%, а такі поживні речовини, як кальцій, додаються штучно.

Гірше того, при неправильному збовтуванні велика частина цих поживних речовин може залишитися на дні коробки. Дослідження їхнього довгострокового впливу на здоров'я поки що нечисленні, адже здебільшого вони ґрунтуються на даних, отриманих з оригінальних цільних рослин, а не з їхніх молочних версій.

Замінники м'яса мають схожий ореол корисності, каже Беккет. Бути "зробленим із рослин" не обов'язково означає бути здоровим. Ці замінники м'яса часто використовують складну обробку і наповнювачі для імітації текстури і смаку м'яса, що далеко відходить від користі вживання овочів у їхньому первозданному вигляді.

Напої, що замінюють харчування, на папері пропонують повноцінний поживний профіль за кілька ковтків і мають свій логічний час застосування — під час хвороби, відновлення або для тих, у кого обмежений спосіб харчування. Але їм бракує дієтичного розмаїття, клітковини та натуральних сполук, наприклад, біоактивних речовин, що їх дають цільні продукти харчування. Якщо покладатися лише на них, то з часом це може призвести до нестачі певних речовин в організмі.

А ще є закусочні батончики — гранолові, протеїнові, енергетичні, всі вони обіцяють зручне харчування в акуратному пакуванні, каже Беккет. Їхня реальна цінність багато в чому залежить від того, що вони замінюють у раціоні. Якщо замінити ними шоколадний батончик, вони можуть виявитися виграшними. Якщо ж вони замінюють повноцінну їжу, то тут справи вже йдуть не дуже. Багато з них напхані цукром і сиропами і є радше ласощами, ніж повноцінною стравою.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про те, що популярні вітаміни можуть провокувати розвиток раку. Дослідження групи вчених з Південної Кореї пояснює, яка їжа може сприяти появі злоякісних утворень.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.