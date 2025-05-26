Учені змогли визначити здоров'я мозку за нашими руками: на що вони звернули увагу

Учені з'ясували, що в буденній простоті рукостискання криється непомітний індикатор когнітивної життєздатності людини. Нещодавні відкриття свідчать про те, що сила хватки може відображати не лише фізичну силу — вона може бути дзеркалом стійкості здоров'я нашого мозку.

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Про це пише McKnights.

У комплексному дослідженні, проведеному Гуань Ян, професором у Південно-Китайському технологічному університеті, і його колегами, та опублікованому в журналі BMC Public Health, було проаналізовано дані 4442 дорослих китайців віком 60 років.

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У рамках Китайського дослідження здоров'я і пенсійного віку (CHARLS) учасники перевіряли силу хвата за допомогою стандартизованих динамометрів і оцінювали свої когнітивні функції за допомогою тестів, які вимірюють ерудованість, психічну цілісність і епізодичну пам'ять.

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Дослідження виявило двонаправлений зв'язок між силою хвата і когнітивними функціями. Примітно, що люди з сильнішим хватом на початковому етапі демонстрували вищі когнітивні показники в наступних оцінках. І навпаки, ті, у кого спочатку когнітивні функції були кращими, зберігали або покращували свою силу хвата з плином часу.

Епізодична пам'ять, здатність згадувати конкретні події та переживання, виявилася особливо сильно пов'язаною із силою хвата. В учасників зі слабким хватом спостерігалося більш швидке зниження пам'яті в цій області, що підкреслює потенціал сили хвата як раннього індикатора погіршення когнітивних здібностей.

З огляду на те, що силу хвата легко виміряти і можна підвищити за допомогою цілеспрямованих вправ, вона є практичним інструментом для раннього виявлення і реалізації стратегій втручання, спрямованих на збереження когнітивного здоров'я літніх людей.

Це дослідження узгоджується з аналогічними дослідженнями, проведеними в західних популяціях, що підтверджує глобальну значимість сили хвата як маркера когнітивного здоров'я. Однак його фокус на китайських літніх людях заповнює критичну прогалину в літературі, показуючи, що подібні асоціації правдиві на глобальному рівні, незалежно від географії.

Включення оцінки сили хвата в рутинну оцінку стану здоров'я літніх людей може стати багатогранним підходом до моніторингу та поліпшення загального самопочуття, вважають автори.

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