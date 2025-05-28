Кішки з легкістю розпізнають і відчувають господарів, навіть не бачачи їх: як їм це вдається

Холодний погляд кішки може створювати враження емоційної відстороненості, але нове дослідження вказує на те, що під цією маскою ховається щось набагато інтимніше. Домашні кішки, яких довгий час вважали байдужими компаньйонами, насправді можуть відрізняти своїх господарів від сторонніх людей, використовуючи для цього лише один орган.

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Про це пише BBC.

У нещодавно опублікованій у PLOS One статті дослідників із Токійського сільськогосподарського університету 30 кішкам було представлено по три пробірки: одна містила мазок із запахом їхнього власника, інша — із запахом незнайомця тієї ж статі, а третя була чистою.

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Зразки запаху були взяті з пахвової западини, за вухом і між пальцями ніг кожної людини — місць, відомих більш насиченим і виразним запахом. Дослідники виявили, що кішки значно довше вивчали запах незнайомих людей, що підтверджує попередні висновки про те, що тварини приділяють більше уваги невідомим і новим стимулам.

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Провідний дослідник Хідехіко Утіяма наголосив, що, хоча кішки чітко розрізняють знайомих і незнайомих людей, це не є остаточним доказом того, що вони можуть ідентифікувати конкретних живих істот таким чином у довгостроковій перспективі. "У цьому дослідженні використовували тільки запахи знайомих і незнайомих людей", — заявив він, припустивши, що в майбутніх експериментах слід представити кілька знайомих стимулів, щоб дійсно перевірити пам'ять кішок на запахи.

Однак учені з'ясували, що поведінка кішок не обмежувалася тільки обнюхуванням. Після нюхового дослідження багато кішок терлися мордою об трубки — класична ознака маркування. Це означає, що нюх може слугувати попередником заявлення права на запах як на свою власність, свого роду територіальну мітку, що має скоріше соціальний, ніж агресивний первісний характер, який мають великі представники сімейства котячих.

Хоча кішки зазвичай вважаються тваринами, які значною мірою покладаються на зір або слух, їхній нюх за складністю не поступається нюху собак, заявили автори. У кішок приблизно від 50 до 80 мільйонів нюхових рецепторів, порівняно з приблизно 5 мільйонами у людей, що дає їм змогу сприймати світ запахів, який люди навіть не можуть собі уявити. Попередні дослідження вже показали, що вони можуть розпізнавати голоси і реагувати на емоційні стани людей через один лише запах.

Серенелла д'Інджео, дослідниця поведінки котів, яка не брала участі в науковому експерименті, зазначила, що залишається незрозумілим, що мотивує таку поведінку котів. Присутність власника, який природним чином додає свій запах у кімнату, може зробити нові запахи більш вираженими порівняно з іншими для них. Ця взаємодія між знайомими і незнайомими запахами може пробудити цікавість кішки або, можливо, сигналізувати про потенційну соціальну взаємодію.

Хоча результати дослідження ще не підтверджують, що кішки можуть розпізнавати "свою людину" тільки за запахом, вони ставлять під сумнів старі припущення про те, що їхнім ключовим козирем є гострий слух і неймовірний зір. Кішки далеко не є відстороненими істотами, які не сприймають запахи, а, скоріше, є набагато чутливішими до присутності людини, ніж вони показують, заявили дослідники.

Раніше Фокус писав про тривожні сигнали, що подаються кішками, коли вони виють. Якщо тварина подає такий сигнал, то потрібно терміново звернути на це увагу.

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