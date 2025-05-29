Мільярди людей по всій Землі перебувають у небезпеці: що знайшли вчені в ґрунті планети

Під поверхнею сільськогосподарських угідь усього світу ховається невидима загроза, яка може поставити під загрозу продовольчу безпеку і здоров'я населення протягом кількох поколінь. Нове всебічне дослідження показало, що значна частина землі у світі забруднена небезпечними токсичними металами.

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Про це пише Forbes.

У дослідженні, проведеному під керівництвом професора Дейі Хоу зі Школи довкілля Університету Цінхуа, було використано дані 1493 регіональних досліджень, що охоплюють 796 084 зразки ґрунту по всьому світу. Використовуючи методи машинного навчання, команда склала карту розподілу семи токсичних металів — миш'яку, кадмію, кобальту, хрому, міді, нікелю та свинцю, в різних кліматичних зонах і типах землекористування.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Science, показали, що від 14 до 17 відсотків світових сільськогосподарських угідь, а це приблизно 242 мільйони гектарів, перевищують безпечні пороги вмісту цих небезпечних металів. Це забруднення зачіпає, за оцінками, від 0,9 до 1,4 мільярда людей, які проживають у зонах підвищеного ризику.

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Особливе занепокоєння вчених викликало виявлення "коридору зі збагаченими металами", що тягнеться через низькоширотну Євразію, включно з регіонами південної Європи, Близького Сходу, Південної Азії та південного Китаю. Ця зона, що характеризується підвищеним вмістом токсичних металів у ґрунті, пояснюється поєднанням природних геологічних процесів і діяльності людини, такої як видобуток корисних копалин, промислове виробництво і сільське господарство. Високі температури та опади в цих районах прискорюють вивітрювання багатих на метали порід, вивільняючи їхні похідні в ґрунт і посилюючи їхнє накопичення в глинистих мінералах.

Серед досліджених металів кадмій виявився найпоширенішим забруднювачем, особливо в таких регіонах, як північна і центральна Індія, південь Китаю і деякі частини Африки. Нікель і хром також показали значні перевищення, особливо на Близькому Сході. Ці метали, хоча й трапляються в природі, стають небезпечними за підвищених концентрацій, що призводить до зниження врожайності сільськогосподарських культур і потенційних проблем зі здоров'ям у людей і тварин унаслідок біоакумуляції.

Дослідження також виділило роль сільського господарства в поглибленні глобального забруднення ґрунтів. Зрошення неочищеною водою, використання забруднених добрив і неадекватне очищення стічних вод сприяють поширенню токсичних металів у сільськогосподарських ґрунтах, заявили автори. У районах з інтенсивним видобутком корисних копалин і високим відсотком поверхневого зрошення перевищення граничних значень токсичних металів виявилося більш ніж удвічі вищим за середній світовий рівень.

Тривалий вплив забруднених ґрунтів може мати серйозні наслідки для безпеки харчових продуктів і здоров'я населення, попередили вчені. Токсичні метали можуть зберігатися в навколишньому середовищі протягом десятиліть, потрапляючи в харчовий ланцюжок через сільськогосподарські культури і домашню худобу і призводячи до різних проблем зі здоров'ям у людей, включно з неврологічними розладами, проблемами з нирками і підвищеним ризиком раку. Накопичення цих металів у ґрунті також загрожує біорізноманіттю та загальній продуктивності сільськогосподарських систем.

З огляду на масштаби і серйозність забруднення ґрунтів, дослідники закликали політиків, фермерів і міжнародні організації вжити негайних заходів щодо моніторингу та пом'якшення наслідків поширення токсичних металів у ґрунтах. Захист здоров'я ґрунтів має вирішальне значення для забезпечення сталого сільського господарства, охорони здоров'я населення та підтримання екологічного балансу, підсумували автори.

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