Учені виявили спосіб відкласти старість: ним виявилася популярна добавка

Старіння, яке часто сприймається як неминучий процес погіршення здоров'я, може скоро отримати нового суперника в особі звичайної поживної речовини. Нещодавнє дослідження з'ясувало, що вітамін, широко відомий своєю роллю у здоров'ї кісток, також може відігравати роль у уповільненні процесу старіння клітин.

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Про це пише Health.

У дослідженні, опублікованому в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, було проаналізовано дані випробування VITAL, великомасштабного рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження за участю більш ніж 25 000 дорослих американців у віці 50 років і старше. У підгрупи з 1054 учасників протягом чотирьох років аналізували зразки крові для вимірювання довжини теломер — захисних ковпачків на кінцях хромосом, які природно вкорочуються в міру поділу і старіння клітин.

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Результати показали, що у тих, хто щодня приймав 2000 МО вітаміну D3, вкорочення теломер було значно меншим порівняно з тими, хто приймав плацебо, що відповідає уповільненню біологічного старіння майже на три роки.

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Теломери функціонують подібно до пластикових наконечників на шнурках, запобігаючи зношуванню хромосом і їхньому злипанню одна з одною. У міру їх укорочення з плином часу збільшується ризик розвитку вікових захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання та діабет.

Зберігаючи довжину теломер, добавки вітаміну D можуть потенційно знизити ризик цих хронічних захворювань і продовжити тривалість життя. Однак авторка дослідження, докторка Джоанн Менсон із Брігамської жіночої лікарні, попередила, що, хоча результати їхньої наукової роботи обнадіюють, потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити ці висновки й зрозуміти ширші наслідки вживання цієї добавки.

Дослідження вчених було зосереджене виключно на довжині теломер у лейкоцитах, залишаючи питання про вплив на інші типи клітин. Крім того, метод, який використовується для вимірювання довжини теломер, кількісна ПЛР, піддається критиці за потенційну неточність. Доктор Керол Грейдер, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, висловила скептицизм щодо надійності цієї техніки, припускаючи, що зміни в складі клітин крові можуть вплинути на результати.

Вітамін D необхідний для здоров'я кісток та імунної системи, але користь добавок для боротьби зі старінням залишається під великим питанням, незважаючи на нові дані. Більшість людей можуть отримати достатню кількість вітаміну D завдяки перебуванню на сонці та збалансованому харчуванню. Надмірне ж вживання добавок вітаміну D може призвести до побічних ефектів, включно з нудотою, м'язовою слабкістю та ускладненнями з нирками. Тому перед початком прийому будь-яких добавок слід проконсультуватися з лікарем.

Однак нове дослідження лише доповнює зростаючий обсяг наукових робіт, присвячених вивченню взаємозв'язку між вітаміном D і старінням. Хоча отримані результати обнадіюють багатьох, учені наголошують на необхідності проведення подальших робіт, щоб визначити, чи справді вживання добавок вітаміну може слугувати ефективною стратегією для уповільнення процесу старіння.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.