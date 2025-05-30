Учені змогли заздалегідь виявляти схильність до алкоголю: на що вони звернули увагу

Підлітки часто опиняються на роздоріжжі, де імпульсивний вибір може суттєво вплинути на все їхнє майбутнє. Серед цих виборів особливе місце посідає рішення вживати алкоголь через його потенційний довгостроковий вплив на розвиток мозку. Нещодавно вчені з'ясували, як визначити таку схильність заздалегідь.

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Про це пише Newswise.

Нове дослідження показало, що особливості мозкової активності підлітків можуть містити ключ до їхньої майбутньої поведінки щодо алкоголю, що відкриває можливості для розробки стратегій профілактики зловживання алкоголем.

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Дослідження, проведене вченими з Північної Кароліни та опубліковане в журналі Alcohol: Clinical and Experimental Research, вивчило цю можливість, проаналізувавши мозкову активність 295 17-річних підлітків. Ці учасники, які або не вживали алкоголь, або вживали його в невеликих кількостях, пройшли функціональне МРТ-сканування для оцінки функцій їхнього мозку в стані спокою.

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Дослідження вчених було спрямоване на вивчення того, чи може динаміка мозкових мереж, а саме те, як різні ділянки мозку взаємодіють одна з одною впродовж часу, передбачити моделі споживання алкоголю наступного року.

Дослідники зосередили свою увагу на мережі в режимі за замовчуванням (DMN), мозковій мережі, активній під час спокійної інтроспекції та думок, що стосуються самопізнання. Вони виявили, що підлітки, які проводили більше часу в стані, що характеризується високою активністю DMN, як правило, менше пили протягом наступного року.

Це свідчить про те, що активніша участь DMN може слугувати захисним фактором від частого вживання алкоголю. Наукова робота також виявила гендерні відмінності в тому, як час, проведений у певних станах мозку, пов'язаний із частотою вживання алкоголю в майбутньому. Така відмінність була помічена вченими вперше.

Однак результати дослідження засновані на мозковій активності в стані спокою, яка може відрізнятися від динаміки мозку в реальних життєвих ситуаціях. Крім того, хоча спостережувані патерни є переконливими, вони не встановлюють причинно-наслідкового зв'язку. Вченим все ще необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, як ці процеси мозку взаємодіють з факторами довкілля і генетичними факторами, впливаючи на підсумкову поведінку, пов'язану з вживанням алкоголю.

Проте, дослідження пропонує новий погляд на існуючу проблему і дає надію на розробку методів для ранньої ідентифікації та стратегій втручання в цей небезпечний період. Розуміючи нейронні основи вживання алкоголю підлітками, медичні працівники та освітяни можуть розробити цілеспрямовані підходи для запобігання ескалації такої поведінки, що зрештою забезпечить благополуччя і розвиток молодих людей.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.