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Технології та наука

Учені дізналися причину глобального безпліддя серед чоловіків: що стояло за ним увесь цей час

потомство риб
Фото: Unsplash | Профілактика токсоплазмозу має вирішальне значення, особливо для людей, стурбованих питаннями фертильності

Протягом десятиліть учені намагалися зрозуміти причини загадкового зниження чоловічої фертильності. Хоча були ретельно вивчені такі чинники способу життя, як ожиріння і токсини в навколишньому середовищі, з тіні вийшов непомітний мікроскопічний винуватець: поширений паразит, який проникає в наше тіло з найрізноманітніших джерел.

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Про це пише The Conversation.

Toxoplasma gondii, паразит, який часто передається через недоварене м'ясо або контакт із котячими фекаліями, наразі досліджується на предмет його потенційної ролі в погіршенні репродуктивного здоров'я чоловіків.

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Революційне дослідження, опубліковане вченими з Німеччини, Уругваю та Чилі в журналі FEBS, показало, що T. gondii може проникати в чоловічу репродуктивну систему. Лише через два дні після зараження мишей паразит досяг яєчок і придатків яєчка — місця, де дозрівають і зберігаються сперматозоїди.

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Коли сперма людини зазнала впливу T. gondii у пробірці, цілих 22,4% втратили свої голівки протягом п'яти хвилин. Тривалий вплив призвів до збільшення пошкоджень: сперматозоїди набули викривленої форми та отворів у голівках, що вказує на спроби паразита проникнути і в них.

Наслідки цих відкриттів є дуже серйозними і важливими, вважає Білл Салліван, професор мікробіології та імунології Університету Індіани. Хоча інфекції T. gondii часто протікають безсимптомно, здатність паразита жити в чоловічих репродуктивних органах викликає побоювання з приводу його впливу на фертильність.

Дослідження, проведене в Празі 2021 року й опубліковане в журналі Andrology, показало, що понад 86% чоловіків, інфікованих T. gondii, мали аномалії сперми. Аналогічним чином, дослідження, проведене в Китаї ще 2002 року, показало, що 34,83% безплідних пар були інфіковані T. gondii, порівняно з 12,11% фертильних пар.

Прихований характер T. gondii дозволяє йому зберігатися в організмі протягом усього життя, часто утворюючи сплячі кісти в мозку, серці та м'язах. Ці кісти можуть реактивуватися, призводячи до тяжких захворювань, що ушкоджують важливі органи. За оцінками, від 30% до 50% населення світу постійно інфіковано T. gondii, що підкреслює широке поширення цього паразита.

Профілактика токсоплазмозу має вирішальне значення, особливо для людей, стурбованих питаннями фертильності. Правильне поводження з продуктами харчування, таке як ретельна термічна обробка м'яса та миття фруктів і овочів, може знизити ризик зараження.

Крім того, дотримання правил гігієни під час поводження з котячим туалетом і відмова від вживання сирих молюсків або некип'яченої води можуть ще більше знизити ризик зараження паразитом.

Хоча для повного розуміння взаємозв'язку між T. gondii і чоловічою фертильністю необхідні додаткові дослідження, ці результати підкреслюють важливість врахування паразитарних інфекцій у ширшому контексті репродуктивного здоров'я людей, каже Салліван.

Раніше Фокус писав про те, що фізичне навантаження позитивно впливає на фертильність чоловіків. Дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи, засвідчило, що у чоловіків, які регулярно піднімають важкі предмети на роботі, кількість сперматозоїдів вища.

Також Фокус писав про потенційний прорив у лікуванні безпліддя. Вченим вдалося створити мишей із двома батьками, використовуючи тільки чоловічі клітини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.