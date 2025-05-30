Учені дізналися причину глобального безпліддя серед чоловіків: що стояло за ним увесь цей час

Протягом десятиліть учені намагалися зрозуміти причини загадкового зниження чоловічої фертильності. Хоча були ретельно вивчені такі чинники способу життя, як ожиріння і токсини в навколишньому середовищі, з тіні вийшов непомітний мікроскопічний винуватець: поширений паразит, який проникає в наше тіло з найрізноманітніших джерел.

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Про це пише The Conversation.

Toxoplasma gondii, паразит, який часто передається через недоварене м'ясо або контакт із котячими фекаліями, наразі досліджується на предмет його потенційної ролі в погіршенні репродуктивного здоров'я чоловіків.

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Революційне дослідження, опубліковане вченими з Німеччини, Уругваю та Чилі в журналі FEBS, показало, що T. gondii може проникати в чоловічу репродуктивну систему. Лише через два дні після зараження мишей паразит досяг яєчок і придатків яєчка — місця, де дозрівають і зберігаються сперматозоїди.

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Коли сперма людини зазнала впливу T. gondii у пробірці, цілих 22,4% втратили свої голівки протягом п'яти хвилин. Тривалий вплив призвів до збільшення пошкоджень: сперматозоїди набули викривленої форми та отворів у голівках, що вказує на спроби паразита проникнути і в них.

Наслідки цих відкриттів є дуже серйозними і важливими, вважає Білл Салліван, професор мікробіології та імунології Університету Індіани. Хоча інфекції T. gondii часто протікають безсимптомно, здатність паразита жити в чоловічих репродуктивних органах викликає побоювання з приводу його впливу на фертильність.

Дослідження, проведене в Празі 2021 року й опубліковане в журналі Andrology, показало, що понад 86% чоловіків, інфікованих T. gondii, мали аномалії сперми. Аналогічним чином, дослідження, проведене в Китаї ще 2002 року, показало, що 34,83% безплідних пар були інфіковані T. gondii, порівняно з 12,11% фертильних пар.

Прихований характер T. gondii дозволяє йому зберігатися в організмі протягом усього життя, часто утворюючи сплячі кісти в мозку, серці та м'язах. Ці кісти можуть реактивуватися, призводячи до тяжких захворювань, що ушкоджують важливі органи. За оцінками, від 30% до 50% населення світу постійно інфіковано T. gondii, що підкреслює широке поширення цього паразита.

Профілактика токсоплазмозу має вирішальне значення, особливо для людей, стурбованих питаннями фертильності. Правильне поводження з продуктами харчування, таке як ретельна термічна обробка м'яса та миття фруктів і овочів, може знизити ризик зараження.

Крім того, дотримання правил гігієни під час поводження з котячим туалетом і відмова від вживання сирих молюсків або некип'яченої води можуть ще більше знизити ризик зараження паразитом.

Хоча для повного розуміння взаємозв'язку між T. gondii і чоловічою фертильністю необхідні додаткові дослідження, ці результати підкреслюють важливість врахування паразитарних інфекцій у ширшому контексті репродуктивного здоров'я людей, каже Салліван.

Раніше Фокус писав про те, що фізичне навантаження позитивно впливає на фертильність чоловіків. Дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи, засвідчило, що у чоловіків, які регулярно піднімають важкі предмети на роботі, кількість сперматозоїдів вища.

Також Фокус писав про потенційний прорив у лікуванні безпліддя. Вченим вдалося створити мишей із двома батьками, використовуючи тільки чоловічі клітини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.