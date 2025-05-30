Учені закликали радикально обмежити вживання алкоголю: скільки, на їхню думку, можна пити

Один келих вина може здатися нешкідливим, навіть заспокійливим після довгого дня. Але вчені вважають, що навіть така невелика його порція може принести із собою цілу купу проблем. Ба більше, рекомендоване ними обмеження щодо його вживання на рік зовсім може здивувати багатьох.

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Про це пише DailyMail.

За словами професора Девіда Натта, нейропсихофармаколога з Імперського коледжу Лондона, навіть один келих вина може вже перевищувати ту кількість, яку людський організм може безпечно переносити за весь рік. Він стверджує, що якби алкоголь був введений сьогодні, він, імовірно, не відповідав би сучасним стандартам безпеки харчових продуктів через свою токсичність.

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Професор Натт підкреслив, що, згідно з токсикологічними оцінками, максимальна рекомендована кількість алкоголю, яку будь-яка людина може споживати протягом року, становить один великий келих вина. Він також зазначив, що алкоголь є причиною більшої кількості смертей у всьому світі, ніж будь-який інший наркотик, за винятком тютюну. Попри його давню присутність у культурі, він поставив під сумнів, чи був би алкоголь схвалений відповідно до чинних норм безпеки, якби він з'явився нещодавно.

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Ця думка збігається з результатами всебічного дослідження 2018 року, опублікованого в журналі The Lancet, в якому було зроблено висновок, що безпечного і тим більше корисного рівня споживання алкоголю не існує. Дослідження показало, що навіть помірне вживання алкоголю збільшує ризик різних проблем зі здоров'ям, включно з раком і серцево-судинними захворюваннями. У дослідженні проаналізували дані зі 195 країн і встановили, що в 2016 році алкоголь був сьомим за значимістю чинником ризику передчасної смерті та інвалідності.

Професор Натт також брав участь у розробленні альтернатив алкоголю, які покликані відтворити його соціальні та розслаблювальні ефекти без пов'язаних із ним ризиків для здоров'я. Однією з таких розробок є Alcarelle, синтетична сполука, призначена для імітації позитивних аспектів споживання алкоголю під час одночасного усунення його токсичності. Хоча Alcarelle все ще проходить випробування, він являє собою потенційний момент зрушення в підході суспільства до рекреаційних речовин.

Деякі дослідження вказували на потенційні переваги помірного вживання алкоголю, особливо щодо здоров'я серця, але ці висновки все частіше ставлять під сумнів і спростовують. Нещодавні наукові роботи з'ясували, що будь-які потенційні переваги переважуються ризиками, особливо щодо раку. Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров'я.

У світлі цих висновків змінюються і рекомендації в галузі громадської охорони здоров'я. Наприклад, головні медичні інспектори Великої Британії рекомендують чоловікам і жінкам не вживати понад 14 одиниць алкоголю (140 грам) на тиждень, розподіливши їх на кілька днів. Однак із появою нових даних, які свідчать про те, що навіть невелике його споживання пов'язане з ризиками, людям рекомендується більш критично оцінювати свої звички щодо алкоголю.

У міру того як дослідження продовжують проливати світло на вплив алкоголю на здоров'я, як окремі люди, так і політики стикаються з проблемою пошуку балансу між культурними традиціями, науковими даними і здоров'ям. Розроблення безпечніших альтернатив і оновлення рекомендацій можуть зіграти вирішальну роль у формуванні майбутніх моделей споживання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.