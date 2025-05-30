Розсіяний склероз виявився пов'язаний з одним із наших органів: що виявили вчені

Людське тіло є домом для трильйонів мікроорганізмів, які в сукупності називаються мікробіомом. Ці мікроскопічні мешканці відіграють важливу роль у травленні, імунітеті та навіть психічному здоров'ї. Однак недавнє дослідження показало, що деякі з цих мікробів можуть також сприяти розвитку розсіяного склерозу (РС).

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Про це пише MS Australia.

У дослідженні, опублікованому в журналі PNAS і проведеному під керівництвом вчених із таких установ, як Мюнхенський університет Людвіга Максиміліана та Інститут біологічної інтелігенції Макса Планка, було вивчено кишкові бактерії 81 пари однояйцевих близнюків, у яких тільки один із близнюків страждав на РС.

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Зосередивши увагу на однояйцевих близнюках, дослідники прагнули звести до мінімуму генетичні та середовищні відмінності, що дало змогу чіткіше вивчити роль мікробіома в РС. Вони виявили понад 50 видів бактерій, які різнилися у близнюків, приділивши особливу увагу двом із них: Eisenbergiella tayi та Lachnoclostridium. Ці бактерії були більш поширені в тонкому кишечнику людей із РС.

Щоб оцінити, чи можуть ці бактерії впливати на розвиток захворювання, дослідники перенесли кишкові бактерії з тонкого кишківника близнюків у стерильних мишей, генетично схильних до розвитку симптомів, схожих на РС. Миші, які отримали бактерії від близнюків, які страждають на РС, демонстрували вищу частоту захворювань, схожих на РС, порівняно з мишами, які отримали бактерії від здорових близнюків. При цьому самки мишей були більш сприйнятливі, що відображає більш високу поширеність РС у жінок.

Ідентифікація Eisenbergiella tayi і Lachnoclostridium як потенційних чинників, що сприяють розвитку РС, відкриває нові перспективи у вивченні розвитку цього захворювання, заявили автори. Ці результати припускають, що певні кишкові бактерії можуть не тільки бути пов'язані з РС, а й брати активну участь у провокуванні захворювання.

Розуміння зв'язку між кишківником і мозком при РС може призвести до більш ефективних і персоналізованих підходів до лікування цього захворювання, що включають як дієтичні, так і медичні методи. Майбутні дослідження можуть бути спрямовані на вивчення таких способів лікування, як пробіотики, зміна раціону харчування або цільові антибіотики, для модулювання мікробіома кишківника і потенційного зниження ризику або тяжкості РС.

Раніше Фокус писав про мікрочастинки, здатні атакувати розсіяний склероз. В одній третині випадків вченим вдається повністю вилікувати людину від цього аутоімунного захворювання.

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