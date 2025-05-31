Психолог перерахував 5 ознак безпеки у стосунках: що є ключем до їхнього успіху

Розбір емоцій з кимось іншим рідко буває відкритим або спокійним процесом. За словами, посмішками або мовчанням люди часто приховують невисловлені страхи — страх бути засудженими, відкинутими, незрозумілими або емоційно покараними. І ці моменти можуть чудово ілюструвати серйозні проблеми в шлюбі.

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Про це пише Forbes.

Подібна поведінка не завжди проявляється в явних конфліктах. Найчастіше це ховається в паузах, ретельному виборі слів, внутрішньому стримуванні, коли хочеться сказати щось як є, але внутрішній страх виграє. І все ж наявність чи відсутність цієї невидимої захисної сітки визначає різницю між зв'язком, який зцілює у стосунках, і зв'язком, який завдає шкоди, вважає психолог Марк Треверс.

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Згідно з дослідженням 2019 року, опублікованим у журналі Personality and Social Psychology Bulletin і присвяченим автономії та взаємопов'язаності у стосунках, найстійкіші стосунки — це ті, в яких люди відчувають емоційну близькість, але водночас вільні діяти відповідно до своїх цінностей. У таких стосунках слово "ні" не дестабілізує стосунки. Навпаки, воно стає чесним висловом, що сприймається без напруги або емоційного відчуження.

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Це різко контрастує з небезпечними зв'язками, де незгода або незалежність часто обходяться стосункам дорого. Згодом ці тонкі покарання змінюють поведінку, замінюючи автентичність умиротворенням. У безпечних стосунках автономія і зв'язок не є конкуруючими силами — вони співіснують і підсилюють одне одного.

Психологічна безпека, термін, який виник у дослідженнях науковцями робочого середовища, також набув популярності й у сфері стосунків. Одне особливо показове дослідження, опубліковане в журналі The American Journal of Family Therapy, пов'язало емоційну безпеку зі здоров'ям романтичних стосунків навіть за наявності минулих травм. Найважливіше було не те, скільки болю відчувала людина, а те, чи почувалася вона емоційно в безпеці, щоб привнести цей біль у стосунки, не перетворюючи його на зброю.

Емоційне ходіння навшпиньки — коли людина мусить придушувати свої думки чи почуття, щоб не засмутити іншого, стає тихою руйнівною силою, попереджає Треверс. І навпаки, коли існує безпека, люди розмовляють вільніше, відчувають більше радості та дозволяють своїй особистості проявитися в усій повноті, з недоліками та всім іншим.

Вирішення конфліктів відіграє ключову роль у формуванні здорових стосунків. Дослідження, проведене Джоном Готтманом і його колегами 2015 року та опубліковане в журналі Journal of Family Psychotherapy, засвідчило, що ефективне розв'язання конфліктів ґрунтується не на досконалій логіці чи переконливих аргументах, а на невеличких емоційних жестах — спільному сміху, ніжному дотику, своєчасній вразливості.

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Ці мікровирішення конфліктів сигналізують, що розбіжності не є відмовою і предметом запеклих суперечок, і що любов залишається недоторканою навіть у напружені моменти. Для відновлення зв'язку не потрібні гучні вибачення, а лише своєчасне визнання і щира турбота, які часто починаються з кількох простих слів: "Можемо поговорити про те, що трапилося?".

Безпека стосунків також змінює те, як люди бачать себе. Дослідження зі зміни особистості у стосунках, опубліковане в журналі Journal of Social and Personal Relationships, показало, що підтримувальні зв'язки дають змогу як розширювати себе — здобувати позитивні риси, так і очищати себе — позбуватися обмежувальних рис. Це психологічне зростання живить емпатію, стійкість і глибшу здатність прощати, вважає Треверс.

Однак небезпечна динаміка гальмує цей процес. Люди починають грати ролі, а не втілювати свої реальні почуття, часто йдучи в безпечнішу, зменшену версію себе, тільки щоб зберегти мир. Навпаки, ті, хто перебуває в безпечних стосунках, після проведення часу один з одним почуваються більш собою, а не менш.

Нарешті, мабуть, найбільш явною ознакою безпеки є свобода змінювати свою думку. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Personal Relationships, пов'язало відкритість до змін із більшим благополуччям і глибшою близькістю. У небезпечних стосунках зміна вподобань або кордонів може викликати почуття провини або звинувачення в непослідовності.

Але здорові стосунки визнають, що люди динамічні. Вони підтримують еволюцію, а не тримають інших у заручниках того, ким вони були в минулому. Коли зростання вітається, а не зустрічає опір, стосунки перетворюються на простір зцілення, а не стримування, підсумував Треверс.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.