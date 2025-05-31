ПТСР постійно загрожує підліткам по всьому світу, заявили вчені: що є його джерелом

Тиха, постійна загроза непомітно проникає в цифрове життя підлітків, залишаючи їм емоційні шрами, які часто залишаються непоміченими. Вони є психологічними, але можуть бути настільки ж глибокими та довговічними як і фізичні. Нове дослідження показало, що її наслідки можна порівняти з наслідками більш традиційно визнаних форм психічних травм.

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Про це пише Florida Atlantic University.

У дослідженні, опублікованому в журналі BMC Public Health дослідниками Саміром Хіндуджа з Флоридського Атлантичного університету та Джастіном Патчином з Університету Вісконсін-О-Клер, проаналізували дані національно репрезентативної вибірки з 2697 підлітків віком від 13 до 17 років.

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Результати представили доволі сумну картину вченим: 53,9% повідомили, що стикалися з булінгом в інтернеті, до того ж більш ніж половина з них упродовж останніх 30 днів стикалися з жорстокими коментарями, онлайн-чутиками або соціальною ізоляцією.

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Вважають інтернет помилкою і бояться його: чому підлітки закликають інших йти з нього

Кібербулінг — це коли хтось використовує цифрові платформи, як-от соціальні мережі або онлайн-чати, щоб переслідувати, погрожувати або навмисно завдавати болю іншій людині. Це може включати поширення чуток, надсилання злих повідомлень або виключення людини з онлайн-груп. На відміну від традиційного цькування, булінг може статися в будь-який час і швидко охопити широку аудиторію, що робить його особливо небезпечним для підлітків і дітей, яким важко впоратися з емоційними наслідками.

Примітно, що частота кібербулінгу корелювала з посиленням симптомів травми, але конкретний тип залякування не чинив істотного впливу на ступінь тяжкості травми, заявили автори. Дівчатка та підлітки молодшого віку повідомили про вищий рівень травми порівняно з хлопчиками та підлітками старшого віку.

Результати дослідження ставлять під сумнів поширені уявлення про онлайн-переслідування і відсутність у них наслідків. Хоча явні загрози, безсумнівно, завдають шкоди, більш тонкі форми кібербулінгу, такі як виключення з групових чатів або поширення онлайн-чуток, можуть бути не менш руйнівними. Це підкреслює необхідність серйозно ставитися до всіх видів такої поведінки, незалежно від їхньої удаваної несерйозності.

Поширеність булінгу через інтернет останнім часом досягає тривожно високого рівня. 87% підлітків за останній місяць стикалися принаймні з однією формою онлайн-переслідування, з'ясували вчені. Ці випадки не є поодинокими інцидентами, а є частиною ширшої тенденції, яка може призвести до значних психологічних страждань, попередили автори.

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З огляду на тісний зв'язок між кібербулінгом і симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР), дослідники виступають за його класифікацію як несприятливого дитячого досвіду (ACE). ACE — це травматичні події, що відбуваються до 18 років, які можуть мати довгострокові наслідки для здоров'я і благополуччя людини. Визнання кібербулінгу як ACE підкреслює необхідність раннього втручання і підтримки постраждалих молодих людей.

Для розв'язання цієї проблеми школам рекомендується впроваджувати заходи з надання допомоги з урахуванням травматичного досвіду і розробляти плани кризового втручання. Надання учням механізмів подолання труднощів і систем підтримки може допомогти пом'якшити психологічний вплив подібного булінгу. Педагоги та батьки відіграють важливу роль у створенні безпечного середовища, в якому учні почуваються комфортно, повідомляючи про події та звертаючись по допомогу, нагадали автори.

Цифрова ера змінила ландшафт усього нашого життя і знущання не стали винятком. Вона поширила їх за межі шкільного подвір'я в безмежний віртуальний світ. У міру розвитку розуміння кібербулінгу та його природи мають розвиватися й підходи до його запобігання та втручання в його процес. Визнання серйозних наслідків онлайн-переслідувань є важливим кроком на шляху до захисту психічного здоров'я підлітків, вважають науковці.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.