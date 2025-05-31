У Китаї виявили найбільші у світі запаси золота: як це вплине на весь світ

Під горбистою місцевістю повіту Пінцзян у китайській провінції Хунань було зроблено відкриття, яке може змінити глобальний ландшафт золотодобування. Геологи виявили гігантське родовище золота під золотоносним полем Вангу, яке, за оцінками, може бути найбільшим з відомих на планеті запасів такого роду.

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Про це пише Reuters.

За даними Геологічного бюро провінції Хунань, було виявлено понад 40 золотоносних жил, які, за початковими оцінками, містять близько 330 тонн золота на глибині приблизно 2000 метрів. Однак сучасне 3D-геологічне моделювання показало, що родовище може простягатися до 3000 метрів і потенційно містити до 1100 тонн золота.

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Знайдений геологами величезний запас оцінюють приблизно у 83 мільярди доларів США, перевершуючи золоту копальню South Deep у Південній Африці, яку вважали однією з найбільших у світі із запасами близько 930 метричних тонн.

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Крім самої знахідки на більшу увагу заслуговує якість руди. Аналіз проб показав, що концентрація золота сягає 138 грамів на тонну руди, що значно перевищує галузевий стандарт для високоякісного золота, який зазвичай становить близько 8 грамів на тонну.

Експерт з розвідки рудних родовищ Геологічного бюро провінції Хунань, Чень Жулінь, зазначив, що в багатьох пробурених кернах руди було видно золото, що підкреслює виняткову якість родовища.

Сучасна розвідка золота спирається на набір передових геофізичних методів, які дають змогу вченим зазирнути під земну поверхню без необхідності масштабного буріння. Одним із таких методів є метод індукованої поляризації (IP), що вимірює, як підповерхневі матеріали тимчасово утримують електричні заряди, допомагаючи виявляти багаті на мінерали зони, особливо ті, що містять вкраплені сульфідні мінерали, що часто асоціюються із золотом. На додаток до IP, дослідження питомого опору оцінюють, наскільки сильно підземні матеріали протистоять електричному струму, що дає змогу отримати уявлення про типи порід і структури, в яких можуть міститися родовища золота.

Електромагнітні (ЕМ) дослідження, зокрема перехідні електромагнітні (ПЕМ), виявляють коливання провідності Землі, виявляючи приховані рудні тіла. Магнітометрія вимірює тонкі зміни магнітного поля Землі, викликані магнітними мінералами, що допомагає в складанні карти геологічних структур. Крім того, георадар (Ground-Penetrating Radar, GPR) використовує радіолокаційні імпульси для отримання зображення підповерхневого шару, виявляючи такі особливості, як підземні канали, в яких може концентруватися золото. Ці неінвазивні методи, які часто використовують у комбінації, дають змогу геологам будувати детальні 3D-моделі потенційних золотоносних ділянок, спрощуючи процес розвідки і знижуючи вплив на навколишнє середовище.

Це відкриття відбулося в той час, коли Китай, який вже є провідним виробником золота у світі, стикається з істотним розривом між виробництвом і споживанням золота. У 2023 році Китай виробив приблизно 377 тонн золота, але споживав близько 741 тонни, що потребувало значного імпорту для задоволення внутрішнього попиту. Нове родовище може допомогти подолати цей розрив, хоча воно покриє тільки близько 1,4 року поточного рівня споживання країни.

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Оголошення про відкриття вже вплинуло на світові ринки: ціни на золото зросли до приблизно 2700 доларів за унцію. Аналітики пояснюють цей стрибок поєднанням чинників, включно з геополітичною напруженістю і привабливістю золота як безпечного активу в період економічної невизначеності.

Подальша розвідка на околицях золотоносного родовища Вангу виявила додаткові золоті жили, що дає змогу припустити, що родовище може бути ще більшим, ніж передбачалося раніше. Лю Юнцзюнь, заступник голови Геологічного бюро провінції Хунань, зазначив, що бурові роботи, які тривають, виявляють дедалі нові запаси в цьому регіоні.

Ця грандіозна знахідка не тільки чудово ілюструє геологічне багатство нашої планети, а й зростаючу майстерність людства в галузі виявлення і видобутку важкодоступних гірських порід.

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