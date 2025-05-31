Не врятувалися навіть захищені екосистеми: пластик проник в останні незаймані місця планети

Пластикова загроза дісталася навіть до найзатишніших куточків океану, де людська діяльність суворо заборонена, а природа вважалася незайманою. Незважаючи на суворі заходи захисту, навіть ці морські заповідники виявилися беззахисними перед повсюдним поширенням мікропластику.

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Про це пише Cosmos.

Спільне дослідження бразильських і австралійських учених, опубліковане в журналі Environmental Research, виявило присутність мікропластику в усіх десяти досліджених зонах комплексного захисту Бразилії. Ці зони, позначені як "заборонені для видобутку", забороняють будь-які форми людського втручання, включно з туризмом і рибальством.

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Щоб оцінити рівень забруднення, вчені проаналізували двостулкових молюсків, зокрема устриць і мідій, відомих своєю здатністю фільтрувати та накопичувати забруднювальні речовини з морської води з плином часу. Результати показали, що середня концентрація мікропластикових частинок у цих організмах становила близько 0,42 частинки на грам вологої тканини.

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Хімічний аналіз показав, що 59,4% мікропластику складалося з алкідних полімерів (28,1%), які широко використовуються у фарбах і лаках; целюлози (21%), яка може походити з природних джерел або штучних матеріалів, таких як папір; поліетилентерефталату (14%), який широко розповсюджено у пластиковому пакуванні й синтетичних волокнах; і політетрафторетилену (12,3%), який міститься в антипригарних і промислових покриттях. Решту 40,6% частинок не вдалося однозначно ідентифікувати.

Виявлення мікропластику в цих охоронюваних районах ілюструє весь розмах забруднення пластиком навколишнього середовища. Навіть у таких місцях, як Атол-дас-Рокас, де відсутня економічна діяльність і які закриті для туристів, присутні ці шкідливі речовини. Дослідники пояснюють це перенесенням мікропластику вітром і океанськими течіями, що дає йому змогу проникнути навіть у найбільш ізольовані екосистеми.

Наявність мікропластику в морських охоронних зонах викликає тривогу у вчених, оскільки ці частинки можуть потрапляти в організм широкого спектра морських організмів, від планктону до вищих хижаків. Таке потрапляння в організм пов'язане з фізіологічним і неврологічним збитком для морської флори і фауни.

У дослідженні підкреслюється, що для боротьби із забрудненням недостатньо одного лише створення охоронних зон. Ефективний контроль над навколишнім середовищем, суворе дотримання законів і глобальні заходи, як-от пропонована Глобальна угода щодо пластику в рамках Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, мають вирішальне значення для розв'язання широко поширеної проблеми забруднення мікропластиком, заявили автори.

Це дослідження слугує яскравим нагадуванням про те, що забруднення мікропластиком є глобальною проблемою, яка виходить за межі державних кордонів і зачіпає навіть екосистеми, що перебувають під найсуворішою охороною і віддалені від людства.

Раніше Фокус писав про те, що таке мікропластик і чим він потенційно небезпечний. Вчені пояснили, що з цим видом пластику не так і чому нам варто насторожитися.

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