Роботодавці зможуть стежити за мозком підопічних: учені створили спірний пристрій моніторингу

Нещодавно вчені створили прозорі гнучкі наклейки з крихітними мікросхемами, які прилипають до шкіри як другий шар. Ці "електронні татуювання" створені з практичною метою — непомітно стежити за тим, наскільки перевантажений наш мозок. І якщо їхні творці доб'ються свого, то незабаром вони можуть виявитися корисними для деяких із найскладніших професій.

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Про це пише Futurism.

Команда дослідників з Техаського університету в Остіні під керівництвом інженерів Нанші Лу і Луїса Сентіса розробила переносну сенсорну систему, процес розроблення якої було опубліковано в журналі Device, призначену для виявлення розумового перевантаження в режимі реального часу.

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Тоді як традиційні пристрої для моніторингу мозку, як-от шапки ЕЕГ, громіздкі та дорогі, нова система складається з тонких прозорих електродів, що притискаються до шкіри навколо чола та очей. Живлення від невеликого акумулятора, також розміщеного на лобі, дає змогу носити пристрій, не порушуючи повсякденної рутини — навіть під час пілотування літака або проведення операції.

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Електроди відстежують мозкові хвилі та рухи очей, використовуючи сигнали ЕЕГ та ЕОГ (електроокулографія). Чотири датчики зчитують мозкову активність у різних ділянках чола, а ще три вимірюють рухи очей — один над бровою, один на вилиці і ще один на бічній частині обличчя. Потім дані проходять через алгоритм машинного навчання, натренований виявляти ознаки когнітивної втоми, або те, що дослідники називають "розумовим навантаженням".

Коли добровольці носили пристрій під час проходження тестів на візуальну пам'ять, які ставали дедалі складнішими, пристрій міг визначити, коли вони починали зазнавати труднощів, заявили автори.

Кожне електронне татуювання індивідуально підбирається під обличчя користувача, щоб електроди знаходилися точно в потрібному місці, допомагаючи системі вловлювати точні сигнали мозку. Така індивідуальна конструкція робить її більш точною, ніж інші мобільні пристрої ЕЕГ.

А вартість становить лише невелику частину вартості наявного обладнання для моніторингу мозку. Очікується, що вся система коштуватиме менше ніж 200 доларів, а змінні аркуші татуювань коштуватимуть близько 20 доларів за штуку — порівняно з традиційними пристроями ЕЕГ, які можуть легко коштувати в межах десятків і сотень тисяч доларів.

Деякі роботодавці вже використовують пристрої моніторингу активності працівників, що багато хто вважає вторгненням в особистий простір Фото: newborn

Однак можливість приклеювати монітори мозкових хвиль до співробітників викликає побоювання у деяких людей. У той час як дослідники позиціонують цю технологію як інструмент для підвищення безпеки і благополуччя на робочих місцях з високим рівнем ризику, критики попереджають про те, що її можна використати не за призначенням — роботодавці можуть використовувати її, щоб змусити працівників працювати старанніше або більш інтенсивно контролювати їх.

Незважаючи на свій потенціал для поліпшення медичного обслуговування, безпеки на робочому місці або навіть управління стресом, розробка вчених ризикує стати ще одним рівнем спостереження в середовищі, де і без того немає місця особистому життю.

Проте дослідники продовжують роботу і планують під'єднати електронне татуювання до застосунку, який вібруватиме, якщо відчує перевантаження користувача, в ідеалі підштовхуючи його до того, щоб сповільнити темп роботи або звернутися по допомогу до колеги.

Як зазначають творці, технологія ще не готова до виходу на ринок. Але з падінням цін на пристрої моніторингу активності працівників та зменшенням розмірів пристроїв стає зрозуміло, що ця технологія вже не є майбутнім — вона поступово стає повсякденною реальністю.

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