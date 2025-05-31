Наукові винаходи забирали життя своїх творців безліч разів: найяскравіші випадки в історії

Деякі винаходи і трюки народжуються з амбіцій, інші — з одержимості. Але коли винахідник стає випробовуваним, межа між геніальністю і трагедією може стати смертельно розмитою. Архіви людства сповнені подібних ситуацій, у яких прагнення до інновацій обернулося для героїв вкрай високою ціною.

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Про це пише BBC Science Focus.

Почати цю низку смертельних подій і помилок можна не тільки з учених. Так, у 1984 році канадський каскадер Карел Соучек пережив падіння з Ніагарського водоспаду в спеціально виготовленій бочці. Натхнений своїм успіхом, у січні 1985 року він спробував повторити подібний трюк у приміщенні Х'юстонського Астродому.

Його бочку скинули з висоти 24 метрів, але замість того, щоб безпечно приземлитися всередині, вона вдарилася об край резервуара з водою. Соучек дістав важкі травми і незабаром помер. Захід, задуманий як вражаюче видовище, закінчився трагедією, нагадавши про ціну сміливих і необдуманих вчинків.

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Генрі Смолінські, авіаційний інженер, задумав літаючий автомобіль і став співзасновником компанії Advanced Vehicle Engineers, щоб втілити свою ідею в життя. Вони поєднали автомобіль Ford Pinto з крилами і хвостом літака Cessna Skymaster, створивши гібрид AVE Mizar.

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У вересні 1973 року під час випробувального польоту від автомобіля від'єдналася права підкосна опора крила, що призвело до аварії, в якій загинули як Смолінські, так і пілот Гарольд Блейк. Мрія про літаючий автомобіль так і померла разом із ними.

Томас Мідглі-молодший, американський хімік, ввів в обіг етилований бензин і хлорфторвуглеці (ХФВ), які згодом було визнано шкідливими для довкілля. Після того як у 1940 році він захворів на поліомієліт, він винайшов систему тросів і блоків, щоб полегшити своє пересування. У 1944 році він заплутався у своєму пристрої і задихнувся. Його винаходи, колись прославлені, залишили після себе моторошну спадщину смертельних наслідків.

Сабін Арнольд фон Сохоцький, український хімік, розробив люмінесцентну фарбу на основі радію, яку використовували в циферблатах годинників. Не знаючи про небезпеку, робітники піддавали свій організм його впливу під час фарбування, що призводило до серйозних проблем зі здоров'ям.

Сам фон Сохоцький помер 1928 року від апластичної анемії, спричиненої впливом того самого сумнозвісного радію. Його винахід, який спершу вважався дивом, став застережливим прикладом професійних ризиків і небезпеки ігор із невідомістю.

Франц Райхельт, австрійський кравець, який проживав у Парижі, розробив парашутний костюм для авіаторів. У 1912 році він випробував його, стрибнувши з Ейфелевої вежі. Парашут не розкрився, і він розбився на смерть. Ця подія була зафіксована на плівці і стала похмурим нагадуванням про ризики, пов'язані з перевіркою інновацій без страховки на людях.

Генрі Вінстанлі, англійський інженер, побудував перший морський маяк на скелях Еддістоун, щоб запобігти корабельним аваріям. 1703 року, під час Великої бурі, маяк було зруйновано, коли Вінстанлі перебував усередині, що призвело до його загибелі. Його прихильність безпеці, яка врятувала багато суден від аварій на морі, коштувала йому самому життя.

Ці історії підкреслюють тонку грань між інноваціями та небезпекою для першовідкривачів і відчайдушних людей. Хоча їхні винаходи були спрямовані на розширення можливостей людини, їхні автори заплатили за це найвищою ціною, нагадавши нам про ризики, властиві освоєнню нових горизонтів.

Раніше Фокус писав про давні витоки сучасної медицини. У Стародавній Греції "медицина" включала в себе жертвопринесення і молитви, але все змінилося з появою Гіппократа і його методів лікування...

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. ВІЛ довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з цією грою і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.