Дорослим зі РДУГ набагато складніше інтегруватися в соціум: з якими проблемами вони стикаються

Нове дослідження вчених засвідчило, що дорослі з діагнозом розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) стикаються з серйозними проблемами в освіті, працевлаштуванні та соціальному житті навіть за умови дотримання приписаного лікування протягом десяти років.

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Про це пише PsyPost.

У дослідженні, проведеному Поулом Дженнумом і його колегами, і опублікованому в журналі Journal of Psychiatric Research, було використано національні дані з данських регістрів охорони здоров'я та соціального забезпечення для відстеження осіб із діагнозом РДУГ у період із 1995 до 2016 року, яких порівнювали з контрольною групою, підібраною за віком, статтю та місцем проживання.

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Дослідження показало, що до 30 років тільки близько 35% дорослих зі РДУГ були працевлаштовані, порівняно з більш ніж 74% у контрольній групі. Крім того, 34% отримували соціальну допомогу, а 12% — пенсії по інвалідності, що значно вище, ніж у їхніх однолітків без РДУГ.

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Рівень освіти також був нижчим у групі зі РДУГ, де менше людей здобули вищу освіту. Ці відмінності зберігалися незважаючи на постійне дотримання режиму приймання ліків, що визначається як отримання щонайменше 70% встановленої добової дози протягом десяти років.

У дослідженні наголошується, що суворіше дотримання режиму приймання ліків не корелювало з поліпшенням результатів у галузі освіти або зайнятості. Фактично, суворіше дотримання режиму було деякою мірою пов'язане з нижчими шансами знайти роботу у віці 30 років. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з тим, що люди з важчими симптомами частіше дотримуються режиму приймання ліків, що вказує на те, що самі лише ліки можуть не вирішувати ширших проблем, з якими стикаються дорослі зі РДУГ.

Освіта батьків виявилася важливим фактором, що пророкує успіх: люди, чиї батьки мали вищий рівень освіти, частіше здобували вищу освіту і влаштовувалися на роботу до 30 років. Це підкреслює вплив сімейного походження на довгострокові результати терапії та адаптації, навіть за доступності медичного лікування.

Дослідження також виявило поширеність психіатричних супутніх захворювань серед дорослих зі РДУГ, включно з депресією, тривожністю і розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин. Ці додаткові стани були пов'язані з гіршими результатами в галузі освіти та зайнятості, що свідчить про те, що для поліпшення довгострокових перспектив може знадобитися комплексний підхід до лікування, спрямований як на РДУГ, так і на супутні психічні розлади.

Хоча дослідження дає цінну інформацію, автори визнали його обмеження, як-от спостережливий характер, що не дає змоги встановити точний причинно-наслідковий зв'язок, і відсутність даних щодо немедикаментозних методів лікування, як-от терапія або спеціальні освітні послуги.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від РДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від РДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.