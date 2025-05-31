Учені змусили мишей втратити 30% маси тіла, не змінюючи дієти: як їм це вдалося

Незначна зміна в одній амінокислоті виявила серйозну вразливість енергетичного механізму організму, змусивши його різко худнути, з'ясували вчені. Миші, генетично модифіковані так, що вони не могли виробляти цистеїн, і які отримували їжу без цистеїну, за один тиждень схудли на цілих 30%.

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Про це пише NYU Langone Health.

Різка втрата ваги, детально описана в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, була не просто результатом зниження споживання калорій, а викликана фундаментальним порушенням процесів енергетичного обміну в клітинах з боку вчених.

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Дослідження, проведене вченими з Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету, засвідчило, що виснаження цистеїну призвело до значного зниження рівня коферменту А (CoA) — молекули, що бере участь у понад 100 метаболічних реакціях нашого організму.

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CoA відіграє ключову роль у перетворенні вуглеводів і жирів на корисну енергію. Без достатньої кількості CoA клітини насилу ефективно переробляли ці поживні речовини, що змушувало організм прискорено витрачати жирові запаси. Цей метаболічний дисбаланс призвів до виділення багатих енергією проміжних продуктів, таких як піруват і цитрат, що вказало на втрату потенційної енергії разом із сечею, заявили автори.

Крім енергетичного обміну, відсутність цистеїну спричинила активацію інтегрованої стресової реакції (ISR) і окислювальної стресової реакції (OSR). Ці клітинні системи сигналізації, зазвичай задіяні в екстремальних станах організму, були одночасно активовані, що призвело до збільшення виробництва гормонів стресу, таких як GDF15 і FGF21. Ці гормони не тільки пригнічували апетит, а й ще більше порушували синтез ліпідів, посилюючи ефект втрати ваги.

Дослідження показало, що ця втрата ваги була зумовлена не тільки зниженням споживання їжі. Навіть за контрольованого споживання калорій миші, позбавлені цистеїну, втрачали більше ваги, ніж миші, які перебували на інших дієтах з обмеженням амінокислот.

Вчені вважають, що це свідчить про те, що цистеїн відіграє ключову і незамінну роль у підтримці енергетичного гомеостазу в наших тілах. Ба більше, подібна втрата ваги була швидко оборотною: повторне введення цистеїну в раціон відновлювало нормальну метаболічну функцію і масу тіла протягом лише кількох днів.

Хоча ці результати відкривають нові можливості для розуміння метаболізму і потенційних методів лікування ожиріння, дослідники застерігають від прямого застосування цих результатів до людей, оскільки досліди були здійснені тільки на гризунах.

Цистеїн міститься в більшості продуктів харчування, що робить дієту без нього непрактичною. Крім того, він бере участь у численних важливих біологічних процесах, і його виснаження може мати непередбачувані наслідки. Однак дослідження все ж надало цінну основу для вивчення цільових метаболічних втручань, які могли б імітувати сприятливий вплив обмеження цистеїну без пов'язаних із цим ризиків розвитку ускладнень, вважають автори.

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