Учені представили альтернативу знеболювальним-опіоїдам: чим відрізняється новий препарат

Біль, універсальна людська реакція, часто потребує полегшення, яке не погіршує самопочуття побічними ефектами. Традиційні опіоїди, хоч і дієві, носять із собою безліч ризиків. Однак нещодавно вчені створили їм альтернативу, яка не має подібних вад.

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Про це пише Duke University.

SBI-810 — експериментальний препарат, розроблений дослідниками Медичної школи Університету Дьюка, під керівництвом Ру-Ронга Джі, кандидата наук. Дослідження, що детально описує його розробку та ефекти, було опубліковано в журналі Cell.

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На відміну від опіоїдів, які наповнюють нервову систему, SBI-810 діє більш цілеспрямовано. Він активує єдиний шлях блокування болю в головному і спинному мозку, уникаючи "кайфу", який може призвести до зловживання. Такий вибірковий підхід може зробити його набагато безпечнішим для пацієнтів, вважають автори.

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У лабораторних випробуваннях на мишах SBI-810 полегшував біль після операцій, травм кісток і пошкоджень нервів. Він діяв так само добре або навіть краще, ніж кілька наявних ліків, зокрема габапентин, який зазвичай використовується для лікування нервового болю. Але SBI-810 не викликав сонливості або проблем із пам'яттю, які часто виникають під час прийому цього препарату. Навіть після багаторазового використання він не втрачав свого ефекту, на відміну від опіоїдів, які з часом зазвичай стають менш ефективними.

Однією з унікальних особливостей препарату є його здатність покращувати дію опіоїдів при спільному застосуванні, заявили вчені. Це може означати, що лікарі зможуть призначати їхні нижчі дози, при цьому забезпечуючи пацієнтам необхідне знеболювання. Під час випробувань миші, яким давали обидва препарати, демонстрували менше ознак стресу і дискомфорту, ніж миші, які отримували тільки опіоїди.

Спосіб дії SBI-810 робить його настільки багатообіцяючим. Він впливає на рецептор у нервовій системі, званий нейротензиновим рецептором 1. Активуючи сигнал, відомий як Бета-аррестин-2, він блокує біль, не зачіпаючи частини мозку, які спричиняють залежність або інші проблеми. Це поєднання точності та потужності може бути тим, чого так довго чекала галузь медицини, що займається лікуванням болю.

Однак попереду у розробки вчених ще довгий шлях — випробування на людях ще не розпочалися, але перші результати настільки переконливі, що університет уже подав кілька патентів. З урахуванням того, що щорічно понад 80 000 одних лише американців помирають від передозування опіоїдами, а хронічний біль зачіпає мільйони людей, пошук безпечніших альтернатив, таких як SBI-810, стає як ніколи актуальним. Біль, універсальна людська реакція, часто потребує полегшення, яке не погіршує самопочуття побічними ефектами. Традиційні опіоїди, хоча й дієві, носять із собою безліч ризиків. Однак нещодавно вчені створили їм альтернативу, яка не має подібних вад.

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