Учені запропонували новий погляд на загибель клітин: це допоможе всім, від людей похилого віку до космонавтів

Нещодавно у вчених з'явилася нова точка зору на руйнування клітин, яка може змінити їхнє уявлення про старіння, хронічні захворювання і навіть про майбутнє пілотованих космічних польотів. Вони вважають, що некроз, форма неконтрольованої загибелі клітин, може бути основною причиною біологічного занепаду, а не просто його побічним ефектом.

Related video

Про це пише University College London.

Некроз виникає, коли клітини раптово гинуть унаслідок травми, інфекції або стресу, що призводить до розриву клітинної мембрани і виділення токсичних речовин у навколишні тканини. Цей процес викликає запалення і може ініціювати ланцюг пошкоджень у сусідніх клітинах.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

На відміну від апоптозу, програмованої та впорядкованої форми загибелі клітин, яка допомагає підтримувати здорову функцію тканин, некроз є хаотичним і руйнівним. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Oncogene, підкреслює роль кальцію в цьому процесі; в нормальних умовах рівень кальцію строго регулюється, але коли цей баланс порушується, приплив кальцію може перевантажити клітину, призводячи до її загибелі.

Важливо

Учені змогли змінювати клітини за допомогою звуку: як це змінить медицину

Наслідки некрозу поширюються на різні вікові захворювання. Наприклад, у нирках некроз може призвести до b[ хронічної хвороби, від якої страждає майже половина людей у віці 75 років. Дослідження показує, що кілька чинників стресу, таких як окислювальний стрес, запалення і накопичення токсинів, сходяться в некрозі як загальному шляху, що веде до ниркової недостатності. Можливо, що, впливаючи на некроз, можна перервати цей цикл і запобігти прогресуванню захворювання, вважають автори.

У контексті космічних досліджень нова точка зору вчених має особливе значення. Космонавти піддаються впливу мікрогравітації та космічної радіації, які прискорюють старіння і посилюють клітинний стрес. У дослідженні зазначається, що некроз може бути обмежувальним фактором у тривалих космічних місіях, оскільки він сприяє погіршенню стану життєво важливих органів, таких як, знову ж таки, нирки. Тож боротьба з некрозом може бути ключем до забезпечення здоров'я та довголіття космонавтів у місіях на Марс і за його межі.

Докторка Каріна Керн, провідна авторка дослідження та генеральна директорка LinkGevity, наголошує, що некроз був випущений з уваги в клітинній біології. Вона зазначає, що розуміння і потенційне контролювання цієї форми загибелі клітин може відкрити нові можливості для лікування низки захворювань і пом'якшення наслідків старіння. До дослідницької групи входили міжнародні експерти з таких установ, як клініка Мейо, Гарвардська медична школа і програма NASA "Космічне здоров'я".

Висновки дослідження про некроз не тільки кидають виклик наявним парадигмам, а й припускають, що втручання, спрямовані на цей процес безпосередньо, можуть мати далекосяжні переваги в багатьох сферах, що стосуються нашого здоров'я.

Зосередившись на механізмах неконтрольованої загибелі клітин, вчені сподіваються розробити методи лікування, які підвищать стійкість тканин, сповільнять старіння і поліпшать результати лікування пацієнтів із хронічними захворюваннями. Ця робота являє собою багатообіцяючий крок до глибшого розуміння біологічних процесів, що лежать в основі здоров'я і хвороб людства.

Раніше Фокус писав про розробку ножа-нюхача, що виявляє рак шийки матки за лічені секунди. Дослідники вважають, що новий хірургічний інструмент здатний змінити життя тисяч жінок.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.