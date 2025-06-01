Учені створили нову терапію для хворих на рак шлунка: вона виявилася ефективнішою за наявні

Небагато речей засмучують вчених і лікарів більше, ніж лікування, яке просто не працює. І в разі таких видів раку, як рак шлунка і стравохідно-шлункового з'єднання (СШЗ), це звичайний результат. Але в нещодавньому дослідженні була протестована модифікована форма лікування, що призвела до вимірних і статистично значущих поліпшень результатів у хворих.

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Про це пише The Standard.

Дослідження, проведене вченими з Китаю і представлене на щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології (ASCO), стало першим рандомізованим контрольованим випробуванням, в якому вивчалася CAR-Т-клітинна терапія при солідних пухлинах. Ця терапія, відома як сатрікабтаген аутолейсел або сатрі-цел, заснована на генетичній модифікації Т-клітин пацієнта, одного з типів лейкоцитів, з метою виявлення і знищення ракових клітин, що експресують специфічний білок CLDN18.2.

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Білок CLDN18.2 у високих концентраціях виявляється в деяких пухлинах шлунка і СШЗ. У дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet, брали участь 156 пацієнтів із запущеними стадіями цих видів раку, які вже пройшли два попередні курси лікування. З них 104 отримали CAR-Т-клітинну терапію, а 52 були проліковані стандартними методами, обраними їхніми лікарями.

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Результати показали скромне, але явне поліпшення. Пацієнти, які отримували сатрі-цел, прожили в середньому 7,9 місяця, порівняно з 5,5 місяцями в групі стандартного лікування. Час до відновлення прогресування захворювання, вимірюваний як виживаність без прогресування, також був довшим: 3,3 місяця проти 1,8 місяця.

Хоча таке подовження виживаності може здатися незначним у загальній картині, за раку в пізній стадії з обмеженими можливостями лікування навіть кілька додаткових місяців можуть мати велике значення і дати шанс на перемогу над хворобою.

Терапія CAR-Т-клітинами вже довела свою високу ефективність при лікуванні деяких видів раку крові, де її використання в даний час є відносно поширеним. Однак її застосування при лікуванні солідних пухлин історично стикалося з серйозними перешкодами, включаючи фізичну щільність пухлини та її здатність пригнічувати імунну відповідь.

Нове дослідження вчених показало, що націлювання на білки, такі як CLDN18.2, може допомогти CAR-Т-клітинам проникнути крізь ці захисні механізми та залишатися активними досить довго, щоб уповільнити ріст пухлини.

Завдяки успіху в цьому випробуванні, сатрі-цел отримав статус "проривної терапії" від китайського регулятора лікарських засобів та аналогічний статус від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Обидва визнання спрямовані на прискорення його розробки та схвалення для більш широкого клінічного застосування. Дослідники тепер планують провести більші випробування, щоб додатково оцінити безпеку і довгострокові переваги лікування.

Небезпечні види раку зазвичай ховаються в організмі хворих, виявляючи себе на пізніх стадіях, не залишаючи часу на лікування Фото: Getty Images

Чому CLDN18.2 викликав такий інтерес у вчених

CLDN18.2 — не випадкова мішень. Дослідження показали, що цей білок присутній приблизно в 30% усіх випадків раку шлунка, а в деяких підтипах цей відсоток ще вищий. За даними комплексного аналізу глобальних досліджень 3-ї фази SPOTLIGHT і GLOW, опублікованого в журналі Gastric Cancer, позитивність CLDN18.2, яку визначають як помірне або сильне мембранне забарвлення в більш ніж 75% пухлинних клітин, спостерігали приблизно в 38,4% пацієнтів із місцеворозповсюдженою нерезектабельною або метастатичною аденокарциномою шлунка. Поширеність захворювання варіювалася від 30 до 44% у різних географічних регіонах, а вищі показники були відзначені в Європі та на Близькому Сході.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.