Учені виявили небезпеку в політичній ізоляції: на кого вона перетворює відкинутих людей

У світі політики, де ідеологічні баталії часто домінують у заголовках новин, діє більш прихована, але небезпечна тенденція — соціальна ізоляція. Нещодавні дослідження проливають світло на те, як ці почуття відчуження можуть посилювати антисоціальну поведінку.

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Про це пише PsyPost.

Соціальна ізоляція — це явище, за якого люди почуваються маргіналізованими через свої політичні переконання, дедалі частіше визнають як значний чинник, що посилює політичний поділ у країнах.

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Дослідження, опубліковане в Journal of Applied Social Psychology і проведене вченими Катаріною Е. АуБушон та її колегами, заглиблюється в цю проблему. Використовуючи віртуальну гру в м'яч, відому як Cyberball, дослідники змоделювали сценарії політичної інтеграції та ізоляції серед молодих дорослих під час президентських виборів у США 2020 року.

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Учасникам навіювали, що вони взаємодіють з однолітками, які або поділяють, або протистоять їхнім політичним поглядам. Результати показали, що ті, хто відчув ізоляцію, незалежно від того, чи виходила вона від їхньої власної політичної групи, чи від опозиції, повідомили про зниження психологічного добробуту і підвищену схильність до поляризованої поведінки, включно із соціальним відторгненням і ворожістю в Інтернеті.

Двочастинна структура дослідження дозволила вченим отримати більш точні дані. На першому етапі виключення з боку політичних опонентів призвело до помітного зниження почуття приналежності та контролю в учасників. Це не змінило їхнє ставлення до протилежної групи.

Однак другий етап, який був зосереджений на виключенні на основі підтримки конкретного кандидата (Байден проти Трампа), викликав сильніші емоційні реакції. Учасники не тільки відчували більше гніву, а й висловлювали більшу готовність брати участь в антагоністичній поведінці в Інтернеті, такій як образа або навіть погрози політичним супротивникам.

Ці результати підкреслюють складність психологічних механізмів, які тут діють. Тоді як зниження почуття приналежності насамперед призводило до соціальної ізоляції, посилення гніву було більш безпосередньо пов'язане з агресивною поведінкою. Цей подвійний шлях передбачає, що політична ізоляція може одночасно відштовхувати людей від конструктивного діалогу та підштовхувати до конфронтаційних взаємодій, вважають автори.

Несподіваний результат проявився, коли учасники зіткнулися з ізоляцією від своєї власної політичної групи. Деякі відреагували на це розвитком більш сприятливого ставлення до протилежної сторони, що вказує на те, що внутрішнє неприйняття може спонукати до різкої переоцінки політичних уподобань. Однак цей ефект був не частим і потребує подальшого вивчення.

Політична поляризація в багатьох країнах посилюється протягом десятиліть. Ця тенденція, відома як афективна поляризація, відображає не тільки ідеологічні відмінності, а й глибоко вкорінені емоційні та соціальні розбіжності. Так, багато американців тепер сприймають політичних опонентів як аморальних або небезпечних, що призводить до напружених особистих стосунків і небажання взаємодіяти з представниками інших партій, навіть якщо йдеться про загальне благо.

Для усунення корінних причин цього розколу необхідно не тільки обговорювати політику, а й створювати умови, за яких люди почуваються цінними та почутими, незалежно від їхніх політичних поглядів, вважають дослідники. Розуміючи психологічний вплив політичної ізоляції, суспільство може вжити заходів щодо пом'якшення поляризації та просування більш інклюзивного політичного дискурсу.

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