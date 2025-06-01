Від берегів Америки до Англії: який шлях пройшов втрачений золотий годинник Герберта Інгрема

Зіткнення пароплавів 1860 року під час шторму на озері Мічиган призвело до однієї з найбільш смертоносних морських катастроф в історії США. Нещодавно особливий золотий годинник, який вважали загубленим у тій події 165 років тому, знайшли в рідній гавані — місті, в якому жив його відомий господар.

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Про це пише Fox News.

Серед більш ніж 300 загиблих того фатального дня був Герберт Інгрем, британський журналіст і член парламенту, відомий як засновник London Illustrated News, першої газети, в якій друкувалися зображення.

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Інгрем подорожував зі своїм сином, коли "Леді Елгін" затонула. Його тіло було пізніше знайдено і повернуто в його рідне місто Бостон у графстві Лінкольншир, Англія. Однак його особистий золотий кишеньковий годинник залишився під водою разом з уламками корабля.

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Цей годинник знову з'явився 1992 року, його знайшли дайвери, які досліджували залишки "Леді Елгін", що розлетілися по дну озера на відстань понад кілометр.

Однак донедавна не було відомо, яка саме група виявила годинник. Співзасновниця Мічиганської асоціації з дослідження корабельних аварій, Валері ван Хест, пізніше підтвердила знахідку і встановила зв'язок артефакту з Інгремом. Вона зазначила, що його збереженню сприяли холодні умови і низький вміст кисню на дні озера.

Гравюра на дереві із зображенням зіткнення Фото: Wikipedia

Незважаючи на те, що годинник було виявлено понад 30 років тому, він залишався в США до травня 2025 року. Через довгий час пошуку власників, Ван Хест придбала його і пожертвувала Бостонському музею Гілдголл, який якраз готував виставку, присвячену Герберту Інгрему. За словами Ван Хест, на той момент у музеї не було жодного фізичного артефакту, пов'язаного з ним.

Час пожертвування збігся із завершенням підготовки виставки. Офіційна передача відбулася в музеї, який тепер включає кишеньковий годинник як центральний експонат у своїй експозиції, присвяченій Інгрему. Захід також включав церемонію біля статуї і могили журналіста. Музей підтвердив історичну та культурну цінність годинника для міста, де Інгрем вважається видатною особистістю.

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