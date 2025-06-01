Новий погляд на давніх ворогів: як учені перетворили шкідливі віруси на наших помічників

Вони всюди — на нашій шкірі, в наших легенях і глибоко в наших кишечниках. Однак, на відміну від бактерій, які завдяки буму пробіотиків змінили свою репутацію, віруси, як і раніше, вважаються значною мірою шкідниками. Однак нові дослідження показують, що ця точка зору, можливо, потребує перегляду.

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Про це пише Salon.

Ще 2014 року дослідження, опубліковане в журналі Nature і проведене під керівництвом Кена Кедвелла з Медичного центру Лангоне Нью-Йоркського університету, показало, що мишачий норовірус, який зазвичай асоціюється зі шлунково-кишковими захворюваннями, може відновлювати здоров'я кишківника у мишей, позбавлених корисних бактерій. Це відкриття поставило під сумнів традиційне уявлення про віруси як про простих патогенів, припускаючи, що вони можуть відігравати роль корисних бактерій у підтримці здоров'я.

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Ґрунтуючись на цьому, Національний інститут здоров'я запустив програму "Віроми людини" для вивчення величезного розмаїття вірусів, що мешкають в організмі людини і на його поверхні. Один з її флагманських проєктів, "Віроми в просторі та часі", спрямований на всебічне картування вірусів людини. Розуміючи, які віруси зазвичай присутні у здорових людей, дослідники сподіваються з'ясувати їхню роль у зміні станів нашого організму.

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Однак наші стосунки з вірусами не носять тільки зовнішній характер. Приблизно 8% всього геному людини складається із залишків давніх вірусних інфекцій. Деякі з цих вбудованих вірусних генів були пристосовані для корисних цілей, таких як розвиток плаценти і модуляція імунної системи.

Крім своєї природної ролі, віруси використовуються в терапевтичних цілях. У 2015 році FDA схвалило талімоген лахерпарепвек (T-VEC), генетично модифікований вірус герпесу, для лікування запущеної меланоми. T-VEC діє шляхом зараження і знищення ракових клітин, одночасно стимулюючи імунну відповідь проти пухлин, демонструючи лікувальний потенціал вірусів у медицині.

Однак вивчення вірусів, пов'язані з модифікаціями для поліпшення їхніх властивостей — практика, відома як дослідження з посилення функцій, стало предметом пильної уваги. У травні 2025 року було видано указ про припинення федерального фінансування таких проєктів, у якому було зазначено побоювання щодо біобезпеки та можливості інцидентів, пов'язаних із лабораторіями.

Хоча мета заборони полягає в запобіганні майбутнім пандеміям і витокам небезпечних патогенів, деякі вчені побоюються, що надмірно широкі обмеження можуть перешкодити цінним дослідженням функцій вірусів і методів лікування.

У міру розвитку розуміння вченими самої природи вірусів, розвивається і визнання їхньої багатогранної ролі в медицині. Віруси — це не просто провісники та каталізатори хвороб, вони є невід'ємною частиною нашої біології, здоров'я і навіть потенційних проривів у сферах лікування захворювань. Зрештою, варто пам'ятати, що сьогоднішня людина завдячує саме їм тим, якою вона є.

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