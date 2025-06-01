Унікальні гавайські птахи опинилися на межі вимирання: їхньою загибеллю можуть стати комарі

У лісах Гаваїв розгортається непомітна, але небезпечна і подекуди критична кризова ситуація. Дрібні місцеві птахи, звані медососами, які не зустрічаються більше ніде на Землі, швидко зникають. Серед них два види на острові Кауаї, акікікі та акекеє, стикаються з різким скороченням популяції, внаслідок чого їхня чисельність скоротилася більш ніж на 99 відсотків лише за два десятиліття.

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Про це пише IFLScience.

Колись група медососів налічувала близько 60 видів, а зараз їх залишилося лише 17, і майже всі вони офіційно перебувають під загрозою зникнення, а загроза, що над ними нависла, не збавляє темпів і продовжує виснажувати їхню популяцію.

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У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, було проаналізовано геном акікікі, акекеє та вимерлого медососа під назвою поулі. Дослідження виявило пташину малярію як основний фактор швидкого скорочення популяції цих птахів. Інші загрози, як-от втрата середовища проживання і поява хижаків, існують уже давно, але поширення малярії безпосередньо пов'язане з різким скороченням чисельності популяції, заявили автори.

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Їхнє дослідження також показало, що обидва зникаючі види зберігають відносно високий рівень генетичної різноманітності. Зазвичай це вважається перевагою, оскільки збільшує потенціал популяції до адаптації до нових загроз. Однак за такої невеликої кількості особин, що залишилися, це розмаїття тепер є проблемою. Шкідливі генетичні мутації, які зазвичай усуваються шляхом розмноження у великих популяціях, зберігаються, коли інбридинг стає неминучим, що призводить до зниження виживаності навіть у птахів, не заражених малярійним паразитом.

Зусилля по боротьбі з розповсюдженням хвороби наразі зосереджені на придушенні популяцій комарів. Це включає випуск стерильних самців комарів, заражених бактерією Wolbachia, метод, який був випробуваний в інших регіонах для переривання розмноження комарів. Шляхом скорочення чисельності комарів дослідники прагнуть обмежити передачу пташиної малярії, даючи птахам, що залишилися, шанс на відновлення.

Також ведеться розведення в неволі, хоча це пов'язано з певними труднощами. Акекее виявився особливо складним для розмноження в контрольованому середовищі, почасти через соціальну поведінку, яку нелегко відтворити. Геномні дані, отримані під час дослідження, наразі використовують для ухвалення рішень щодо розведення, таких як спарювання особин із найменшою генетичною схожістю, щоб знизити ризик спадкових захворювань.

Результати дослідження підтверджують ефективність поточних стратегій збереження виду і підкреслюють необхідність використання генетичних даних при плануванні майбутніх дій. Без негайного і постійного втручання особини цих двох видів, що залишилися, можуть не вижити досить довго, щоб адаптуватися або відновитися природним шляхом.

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