Учені знайшли причину низької самооцінки деяких чоловіків: у всьому винен гормон

Побіжний погляд, ледь помітний кивок, піднятий догори великий палець — ці, здавалося б, незначні соціальні сигнали можуть викликати ланцюгову реакцію в психіці, непомітно змінюючи самооцінку людини. Нещодавно вчені з'ясували, що в чоловіків гормон тестостерон може посилювати цю ланцюгову реакцію, посилюючи емоційну значущість схвалення або несхвалення.

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Про це пише PsyPost.

Дослідження, опубліковане в журналі Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, вивчало вплив тестостерону на реакцію чоловіків на соціальний зворотний зв'язок. Вчені ввели одноразову дозу тестостерону або плацебо 120 здоровим молодим чоловікам віком від 18 до 26 років. Потім учасники виконували завдання з імітації соціальної оцінки, передбачаючи і отримуючи зворотний зв'язок, схвалення або несхвалення, від профілів, які вони вважали реальними людьми.

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Без їхнього відома відгуки були заздалегідь запрограмовані так, щоб варіюватися за ступенем позитивності. Після кожної серії взаємодій учасники оцінювали свої поточні почуття самооцінки, надаючи міру її стану.

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Результати показали, що тестостерон підвищує чутливість до соціального зворотного зв'язку. Чоловіки, які отримували тестостерон, демонстрували сильніші коливання самооцінки у відповідь на схвалення або несхвалення порівняно з тими, хто отримував плацебо.

Комп'ютерне моделювання показало, що тестостерон збільшував вагу, що надається очікуваному соціальному зворотному зв'язку, і розбіжність між очікуваним і фактичним зворотним зв'язком, відому як помилка прогнозування, під час оновлення самооцінки. Це свідчить про те, що тестостерон посилює увагу мозку до соціальних результатів, роблячи людей більш чутливими до злетів і падінь такої оцінки, заявили автори.

Ці результати узгоджуються з теорією "соціометра", яка постулює, що самооцінка функціонує як внутрішній індикатор соціального прийняття або відторгнення. Тестостерон, мабуть, модулює цю систему, посилюючи емоційний вплив соціальних сигналів.

Ця модуляція може пояснити, чому тестостерон часто пов'язують із поведінкою, пов'язаною із соціальним домінуванням або статусом. Якщо тестостерон підвищує чутливість до схвалення і відторгнення, він може посилювати мотивацію до пошуку позитивних соціальних результатів або уникнення негативних.

Низька самооцінка часто пов'язана з різними проблемами, включно з депресією, тривогою і соціальною ізоляцією. У деяких випадках терапія тестостероном використовується для лікування перепадів настрою у чоловіків з його низьким рівнем. Це дослідження показує, що поєднання тестостерону з позитивним соціальним середовищем або терапією, заснованою на зворотному зв'язку, може більш ефективно підвищити самооцінку, ніж будь-який із цих підходів окремо.

Однак дослідження мало і свої обмеження, попередили автори. Усі учасники були молодими чоловіками, тому незрозуміло, чи можна поширити ці результати на жінок або літніх людей. Крім того, дослідники не вимірювали природний рівень тестостерону в учасників перед експериментом, що могло вплинути на реакцію людей на його додатковий обсяг.

Майбутні дослідження можуть вивчити, як тестостерон впливає на соціальне навчання в більш природних умовах або у людей із психічними розладами, пов'язаними з низькою самооцінкою. Вони також можуть допомогти вченим зрозуміти, чи виникають подібні ефекти під впливом інших гормонів або у відповідь на різні види зворотного зв'язку, такі як похвала з боку однолітків або критика з боку авторитетних осіб.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.