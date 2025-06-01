Учені змогли підвищити шанси виживання при раку: у цьому їм допомогло просте тренування

Учені давно гадали, чи є щось іще, що може зробити людина, яка пережила рак товстої кишки, після перенесеної операції та хіміотерапії, щоб збільшити свої шанси на одужання. Вперше великомасштабне клінічне дослідження дало однозначну відповідь — так, і це так само просто, як зашнурувати пару кросівок.

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Про це пише STAT.

У міжнародному дослідженні CHALLENGE, що проводилося протягом 17 років під керівництвом доктора Крістофера Бута з Університету Квінс у Канаді, взяли участь 889 пацієнтів із раком товстої кишки III стадії або II стадії з високим ризиком, які пройшли стандартне лікування. Учасники були випадковим чином розподілені або в групу, що виконувала структуровану програму вправ з особистим тренером, або в групу, що отримувала освітні матеріали про здоровий спосіб життя.

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Результати, представлені на щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології та опубліковані в New England Journal of Medicine, були вражаючими: в учасників групи, що виконувала вправи, ризик рецидиву раку знизився на 28%, а загальна смертність за вісім років знизилася на 37% порівняно з контрольною групою.

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Програма вправ була розроблена індивідуально для кожного учасника з метою збільшення навантаження на 10 MET-годин на тиждень, що еквівалентно приблизно трьом-чотирьом швидким 45-хвилинним прогулянкам. Один MET, або метаболічний еквівалент завдання — це кількість енергії, яку витрачає ваше тіло в стані спокою — просто сидячи в тиші.

Тренери проводили заняття двічі на тиждень протягом перших шести місяців, а потім перейшли на щомісячні перевірки протягом трирічної програми. Цей індивідуальний підхід виявився ефективнішим, ніж проста рекомендація пацієнтам вести активний спосіб життя, що підкреслює важливість структурованої підтримки в заходах зі зміни способу життя, заявили автори.

Крім зниження частоти рецидивів раку товстої кишки, в дослідженні відзначено меншу кількість випадків інших видів раку в групі, що займалася фізичними вправами. Наприклад, тільки у двох учасниць розвинувся рак грудей, порівняно з дванадцятьма в контрольній групі. Хоча дослідження не було призначене для оцінки цих результатів, його висновки вказують на більш значущий потенціал захисного ефекту регулярної фізичної активності.

Доктор Памела Кунц з Єльської школи медицини наголосила, що це перше рандомізоване дослідження третьої фази, яке продемонструвало, що фізичні вправи після лікування покращують виживаність без рецидиву в пацієнтів із раком товстої кишки. Доктор Джулі Гралов, головний медичний директор ASCO, зазначила, що спостережувані переваги можна порівняти з перевагами багатьох схвалених протиракових препаратів, але без пов'язаної з ними токсичності.

Вартість реалізації такої програми оцінюється в 3000-4000 доларів за три роки, що становить лише невелику частину витрат на багато методів лікування раку, які існують сьогодні. Доктор Бут зазначив, що, хоча офіційний аналіз ефективності витрат ще не проведено, доступність і значні переваги є вагомим аргументом на користь включення структурованих програм фізичних вправ у стандартне лікування раку.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.