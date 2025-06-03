Люди не вибухають у космосі: те, що відбувається насправді, набагато гірше

Через пошкодження скафандра людина не вибухає у вакуумі космосу, натомість у неї закипає вода в тканинах, що призводить до того, що тіло вариться зсередини.

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Про це пише Interesting Engineering.

У фільмах часто показують, що відбувається з тілом людини в космосі, коли в астронавта виявився пошкодженим скафандр, або ж людина без захисту потрапила у відкритий космос. Зокрема, можна побачити сцени, коли в людини вилазять очі, роздувається тіло і потім воно вибухає. Реальність менш кінематографічна, але не менш смертельна.

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Тиха смерть у відкритому космосі

Після того, як у людини виявиться пошкодженим скафандр, тіло не лопне як повітряна куля, але всі тканини вашого тіла, що містять воду, почнуть розширюватися через відсутність тиску. Але це не єдина проблема. Буде ще й швидка втрата кисню, і різкі зміни всередині тіла.

Коли тиск впаде до нуля, весь кисень, що знаходиться в легенях, виривається назовні, залишаючи тіло без кисню в кровоносних судинах. Після цього людина втратить свідомість приблизно через 10 секунд.

Без зовнішнього тиску, що утримує рідини під контролем, вода в тканинах миттєво перетвориться на пару. Глибші кровоносні судини затримають кипіння трохи довше завдяки внутрішньому тиску. Проте поверхневі тканини і дрібні капіляри майже миттєво закиплять, що призведе до роздування м'язів.

Тканини, що розширюються, стиснуть життєво важливі кровоносні судини, що припинить кровопостачання серця і мозку. При цьому людина втратить контроль над кишечником і сечовим міхуром.

Для того, щоб врятувати людину в такому стані, потрібно, щоб її повернули з відритого космосу не менше, ніж через 2 хвилини. Але вже за хвилину тканини й органи тіла почнуть сильно змінюватися, а отже вони можуть уже не так добре функціонувати.

Учені кажуть, що смерть людини в космосі внаслідок пошкодження скафандра настане менш ніж за дві хвилини. У підсумку людина перетвориться на труп, який обертається навколо Землі.

Заморожування тіла людини в космосі

Іноді у фільмах показують, що під час перебування у відкритому космосі без скафандра або ж коли він пошкоджений, тіло людини вкриває іній або лід.

Учені кажуть, що космос холодний, бо порожній. Де майже немає молекул і їхнього руху, там мало тепла. Але вчені кажуть, що замерзання тіла людини не настане миттєво, а для цього потрібен деякий час.

Спочатку замерзнуть ніс і рот через пару, що виходить, а потім решта тіла. Але до цього часу людина вже помре, а тому це вже не матиме для неї значення.

Радіація в космосі вбиває, але не відразу

Поширена помилка полягає в тому, що вплив космічної радіації призведе до негайної смерті людини, якщо вона не має захисту. Хоча космічна радіація небезпечна, її наслідки більш підступні.

У космосі людину не захищає земна атмосфера чи магнітне поле, а тому астронавти отримують підвищений рівень радіації через іонізуюче випромінювання, ультрафіолетове сонячне проміння, сонячні частинки та галактичні космічні промені. Ці високоенергетичні частинки можуть проникати в тканини тіла, що призводить до пошкодження ДНК, підвищення ризику раку та потенційних серцево-судинних і неврологічних проблем протягом тривалого часу.

Хоча ультрафіолетове випромінювання може викликати опіки, а тривалий вплив іонізуючого випромінювання збільшує ризик для здоров'я, ці ефекти не призводять до негайної смерті в космосі.

Без скафандра нікуди

Люди можуть вижити під час короткочасного перебування у відкритому космосі без скафандра, а інакше падіння тиску і відсутність кисню перетворять людину на труп за кілька хвилин. При цьому людина не вибухне, а буде помітно опухати. І замерзання організму також не настане відразу. Але тільки протягом 10 секунд людина розумітиме, що з нею почали відбуватися незворотні зміни.

Звісно, ці процеси не виглядають вражаюче в кіно, а тому режисери фільмів намагаються зробити жахливу смерть у космосі більш видовищною. Але насправді це тиха смерть, а тому без скафандра не можна перебувати у відкритому космосі, щоб не померти швидко таким чином.

Фокус уже писав про те, що станеться з тілом людини, яка померла на поверхні Місяця.

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