Учені змогли заздалегідь виявляти ускладнення під час пологів: підказкою стало серце дитини

Останні години вагітності є випробуванням на витривалість як для матері, так і для дитини. У міру просування пологів серце дитини має витримувати стрес від переймів, які періодично знижують надходження кисню. Хоча більшість плодів адаптуються без проблем, деякі можуть зазнавати труднощів, які вчені нещодавно навчилися виявляти ще до появи дитини на світ.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, проливає світло на цю критичну фазу. Під керівництвом професора Тулліо Гі з Католицького університету Святого Серця в Римі дослідники вивчили прогностичну цінність оцінки серцевої діяльності плода на початку пологів. Команда вчених зосередилася на оцінці здатності серця витримувати стрес, викликаний пологами.

У дослідженні, в якому брали участь 208 вагітних жінок, використовували двомірне ультразвукове сканування для отримання докладних зображень чотирьох камер серця плода. Ці зображення піддавалися аналізу за допомогою спекл-трекінгу, методу, який вимірює деформацію міокарда, тобто те, як серцевий м'яз розтягується і скорочується.

Особлива увага вчених приділялася правому шлуночку, який відіграє ключову роль у кровообігу плода. Результати нового дослідження показали, що збільшення деформації в цій камері корелює з вищою ймовірністю оперативного розродження через підозру на дистрес плода (пологи зі сторонньою допомогою лікарів за небезпеки для дитини).

Це відкриття має велике значення, оскільки пропонує потенційну систему раннього попередження подібних ускладнень, заявили автори. Виявляючи плодів, які можуть погано переносити пологи, медичні працівники можуть ухвалювати обґрунтовані рішення щодо способу розродження, потенційно обираючи кесарів розтин або інші методи, щоб знизити ризики. Такі проактивні заходи можуть знизити частоту внутрішньоутробних гіпоксичних ушкоджень, які пов'язані з довгостроковими неврологічними ускладненнями.

Традиційні методи моніторингу, такі як кардіотокографія (КТГ), мають обмеження в прогнозуванні дистресу плода, заявили автори. Інтеграція передових методів візуалізації, як показано в цьому дослідженні, може підвищити точність оцінок під час пологів. Однак впровадження таких технологій потребуватиме навчання і ресурсів, які варіюються залежно від медичних установ, попередили вони.

Медичне співтовариство продовжує шукати способи поліпшення результатів для матері та плода під час пологів, а це дослідження підкреслює важливість ранньої і точної діагностики потенційних ускладнень. Зосередивши увагу на реакції серця на цей процес, лікарі можуть бути краще підготовлені для забезпечення успішнішого народження дітей по всьому світу.

