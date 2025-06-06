Учені перевірили звіти про зростання кількості випадків РДУГ на правдивість: що вони виявили

Раптове зростання кількості людей, у яких діагностують розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), викликало як цікавість, так і занепокоєння серед учених. Деякі вважають це давно назрілою подією, а інші побоюються, що це відображає тенденцію до надмірної медикалізації звичайної повсякденної поведінки. Що насправді стоїть за цим феноменом, спробували з'ясувати дослідники.

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Про це пише The i Paper.

У період з 2000 по 2018 рік у Великій Британії спостерігалося помітне зростання кількості діагнозів РДУГ, особливо серед дітей і молодих дорослих. Наприклад, серед хлопчиків у віці від 10 до 16 років відсоток діагностованих зі РДУГ зріс із 1,4% до 3,5%, а тих, хто отримує ліки, збільшився з 0,6% до 2,4%. Найзначніше відносне зростання спостерігалося серед дорослих: за той самий період діагнози в чоловіків віком від 18 до 29 років зросли приблизно у 20 разів, а кількість виписаних рецептів — майже у 50 разів.

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Незважаючи на ці зростаючі цифри, недавнє дослідження, опубліковане в журналі Journal of Affective Disorders, показало, що фактична поширеність РДУГ не змінилася значно. Систематичний огляд, проведений Королівським коледжем Лондона, в якому було проаналізовано 40 досліджень за період з 2020 до 2024 року, не виявив істотного збільшення кількості випадків РДУГ у таких країнах, як США, Канада і Швеція. Це вказує на те, що зростання кількості діагнозів може бути пов'язане радше з підвищенням обізнаності та зниженням стигматизації, ніж із реальним збільшенням частоти захворюваності на це захворювання.

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Велику роль у частоті розмов про ускладнення зіграло і зростаюче визнання РДУГ серед дорослих людей. Історично розглянутий як дитячий розлад, РДУГ тепер дедалі частіше діагностують у дорослих, особливо у жінок. Так, Керолайн Вільямс була діагностована зі РДУГ лише в 48 років після багатьох десятиліть боротьби з концентрацією уваги та організацією. Тепер цей діагноз може дати їй ясність і полегшення, підтверджуючи реальні проблеми, які раніше приписували особистим недолікам.

Передбачається, що соціальні чинники, такі як вплив соціальних мереж, сприяють зростанню кількості діагнозів РДУГ. Деякі вважають, що такі платформи, як TikTok, з їхньою швидкою доставкою контенту, впливають на тривалість уваги. Однак експерти застерігають від встановлення прямих причинно-наслідкових зв'язків.

Професор Філіп Шоу з Королівського коледжу Лондона зазначає, що, хоча існує інтерес до потенційних ефектів цифрової багатозадачності, незрозуміло, чи призводить використання соціальних мереж до симптомів РДУГ, чи люди з проблемами уваги більш схильні до використання таких платформ.

Пандемія COVID-19, яка порушила звичний уклад життя та навчальне середовище, також підозрювалася у впливі на показники РДУГ. Однак дослідження не виявили значних змін у показниках діагностики під час пандемії в декількох країнах. Це свідчить про те, що, хоча пандемія торкнулася багатьох аспектів життя, вона, можливо, не мала прямого впливу на поширеність РДУГ.

Таким чином, зростання кількості діагнозів РДУГ, мабуть, більшою мірою відображає зміни в суспільстві, такі як підвищення обізнаності, зниження стигматизації та розширення діагностичних критеріїв, ніж фактичне зростання поширеності цього захворювання, підсумували дослідники. Це зрушення підкреслює важливість розуміння РДУГ як спектра і визнання розмаїття переживань людей, які страждають на це захворювання.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від РДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від РДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4 000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.