Відкрито спосіб боротьби з небезпечним передозуванням, який не має побічних ефектів: що запропонували вчені

Передозування, викликані фентанілом, як і раніше, домінують у статистиці смертей, пов'язаних з опіоїдами, у багатьох країнах світу. Служби екстреної допомоги зазвичай покладаються на налоксон — швидкодіючу протиотруту, яка блокує опіоїдні рецептори в мозку та має низку побічних ефектів. Однак нещодавно вчені виявили більш безпечний спосіб порятунку.

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Про це пише WashU Medicine.

Хоча такі препарати, як налоксон, ефективні для усунення дихальної депресії, вони також спричиняють раптові та важкі симптоми абстиненції, які багато людей, які пережили інцидент, описують як насильницькі, болісні та такі, що спричиняють глибоку дезорієнтацію. Ця травматична реакція може відбити у людей бажання викликати допомогу, знижуючи шанси на виживання в майбутніх інцидентах.

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Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі eLife дослідниками з лабораторії Morón-Concepción при Медичній школі Вашингтонського університету, запропонувало інший спосіб лікування передозувань опіоїдів. Під керівництвом доктора Хосе Морона-Консепсьона і доктора Брайана Руйла команда досліджувала дію сполуки під назвою налоксон-метіодид, яка хімічно схожа на налоксон, але не проникає в мозок. Натомість вона діє тільки на опіоїдні рецептори, розташовані в організмі, за межами центральної нервової системи.

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Дослідження, проведені на тваринах, показали, що налоксон метіодид може повернути назад ефекти фентанілу, такі як сповільнення дихання, не викликаючи типових симптомів гострої абстиненції. Оскільки ця версія препарату не проникає в мозок, вона не перериває нервову активність, що спричиняє такі раптові та неприємні ефекти, як нудота, біль і збудження, які зазвичай викликаються традиційним налоксоном.

Річ у тім, що опіоїдні рецептори знаходяться не тільки в мозку. Багато з них виявляються в інших частинах тіла, зокрема в нервах, які допомагають контролювати дихання. Фентаніл також впливає на ці периферичні рецептори, сприяючи дихальній недостатності. Дослідження показало, що, впливаючи на ці зовнішні ділянки, метіодид налоксону може відновити нормальну дихальну функцію, не викликаючи нейрологічних ланцюгових реакцій, що лежать в основі симптомів абстиненції.

Цей метод відкриває можливість майбутнього, в якому лікування передозування не супроводжуватиметься такими серйозними побічними ефектами, заявили вчені. Для громадської охорони здоров'я це важливо, оскільки може допомогти зменшити стигматизацію і страх, пов'язані з невідкладною допомогою під час передозування опіоїдів, що потенційно зробить людей більш схильними звертатися по допомогу. Оскільки метіодид налоксону заснований на наявному лікарському препараті, він також може бути простіше впроваджений у реальну практику після проходження клінічних випробувань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.