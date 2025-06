Психолог розповів, як розірвати порочне коло вічних суперечок у родині: існує 2 методи

У романтичних стосунках те, що здається знайомим, не завжди добре. Деякі пари повторюють одні й ті самі суперечки, переживають злети й падіння та знов і знов відчувають ті самі розчарування, щоразу вірячи, що цього разу все нарешті налагодиться. Але коли емоційні рутини стають невідмітними від емоційних колій, проблема може полягати не в тому, через що йде сварка, а в тому, як вона несвідомо повторюється.

Ця концепція лежить в основі огляду, опублікованого в журналі The Journal of Psychotherapy Practice and Research, в якому дослідники запропонували модель, що пояснює, чому люди, які пережили травму, часто повторюють старі емоційні патерни у своїх поточних стосунках, розповідає психолог Марк Треверс.

Спираючись на психодинамічну теорію, вчені класифікували повторення травм за чотирма основними типами: спроби оволодіти або контролювати минулий біль, захисні поведінки для збереження психологічної стабільності, викривлене мислення та емоційна дисрегуляція, а також боротьба за ідентичність, пов'язана з низькою самооцінкою. Ці повторення не є навмисними, але часто виникають через глибоко приховані емоційні потреби, які залишилися незадоволеними.

Треверс запропонував розглянути людину, яка в дитинстві була емоційно покинута. У дорослому віці вона може повторно закохуватися в емоційно недоступних партнерів. Це не тому, що їй подобається, коли її ігнорують, а тому, що її нервова система навчилася ототожнювати тугу зі зв'язком.

У таких стосунках спокій може викликати підозру, навіть порожнечу, в той час як емоційна дистанція, непослідовність або хаос, як не парадоксально, можуть викликати відчуття близькості. Те, що починається як зв'язок, заснований на спільній травмі, може перетворитися на замкнене коло звичності, де дистрес стає чимось звичним.

Щоб перервати ці цикли, Треверс пропонує спостерігати, які емоційні ролі партнери схильні грати повторно. Один із них завжди намагається виправити ситуацію, а інший дистанціюється? Чи наповнені тихі моменти між ними напругою, а не спокоєм? Ці запитання показують, чи вирішує пара конфлікти в реальному часі, чи повторює сценарії, написані давно. Щоб розпізнати такі патерни, часто необхідно сповільнитися, поставити складні запитання і бути відкритим до можливості того, що поточна динаміка може бути спричинена невирішеними особистими історіями, а не тільки діями іншої людини.

Ще один рівень цих взаємодій — це те, як управляються емоції під час розбіжностей. Дослідження, присвячене регулюванню емоцій під час конфлікту, опубліковане в журналі Journal of Social and Personal Relationships, показало, що люди, які практикують "когнітивну переоцінку", що, по суті, є переосмисленням проблеми в конструктивнішому ключі, могли пригадати більше змісту розмови, що свідчить про ясніше мислення і глибше розуміння партнерів.

Тим часом ті, хто придушував свої емоції, запам'ятали менше того, що було сказано, і більше того, як погано вони почувалися, з'ясували вчені. Придушення не усунуло конфлікт, а тільки ускладнило його вирішення.

Партнери, які можуть відступити і запитати себе, чого їх вчить розбіжність, а не чим вона загрожує, з більшою вірогідністю залишаться разом, незважаючи на конфлікти. Коли емоції можна висловлювати конструктивно, а не стримувати, обидві людини зберігають чіткіший спогад про дискусію і почуваються менш відчуженими після неї. Створення емоційної безпеки, навіть під час конфлікту, стає ключем до перетворення циклів напруженості на розмови, які зміцнюють близькість, а не руйнують її, каже Треверс.

У ширшому масштабі здоров'я стосунків часто залежить від того, побудовані емоційні зв'язки на спільних цінностях чи на взаємних ранах. Травматичні зв'язки можуть здаватися інтенсивними і навіть романтичними, але їхня основа нестабільна. Як одного разу зауважила терапевт зі стосунків і дослідник доктор Джудіт Герман, стосунки, що зцілюють, — це не обов'язково ті, які повторюють минуле, а ті, які кидають йому виклик. Стабільні стосунки можуть не давати такого адреналінового кайфу, як дисфункціональні, але вони пропонують дещо важливіше: довіру, яку не потрібно постійно перевіряти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.