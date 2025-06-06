Перша за ціле століття: вчені виявили в дикій природі рідкісну орхідею

Протягом майже століття орхідея "Венерин черевичок" (Cypripedium calceolus) була примарою ботанічного минулого Великої Британії, її яскраво-жовтий мішечок і бордові пелюстки запам'яталися лише за старими польовими нотатками та вицвілими ілюстраціями. Однак на тлі останніх змін у природі, вчені виявили, що ця вимираюча квітка, здається, отримала друге дихання.

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Про це пише The Independent.

Колись широко поширена в північній Англії, ця вражаюча польова рослина зникла з ландшафту, ставши жертвою вікторіанської епохи колекціонування рослин і повсюдного знищення середовища проживання. Її зникнення залишило порожнечу в сільській місцевості та нагадування про крихкість природи перед обличчям людських амбіцій.

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У 1930 році в Йоркширських Далах було виявлено самотню орхідею "дамська туфелька", що дало початок багаторічній роботі людей з її збереження. Волонтери охороняли місце її знаходження, а вчені приступили до копіткої роботи з розмноження. До 1990-х років було створено спільну ініціативу за участю Йоркширського фонду дикої природи, Natural England, Королівських ботанічних садів К'ю, Національного фонду, Plantlife і Ботанічного товариства Великої Британії та Ірландії.

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Метою ініціативи було повернення орхідеї в її колишні місця проживання. Сіянці вирощували в Кью з використанням передових технологій, потім їх вирощували волонтери, а потім висаджували в ретельно обраних місцях на півночі Англії.

Нещодавно на місці реінтродукції рослини було виявлено орхідею, що природно проросла, — перший подібний випадок за майже 100 років. Це відкриття засвідчило, що висаджені рослини успішно розмножилися в дикій природі, що стало важливою віхою в проєкті зі збереження цього виду.

Відновлення популяції орхідеї "Венерин черевичок" — це не лише тріумф і шанс на життя для цього конкретного виду, а й свідчення ефективності спільних зусиль наукової спільноти зі збереження природи. Проєкт продемонстрував, що за постійної прихильності можна відновити види, які колись були на межі зникнення.

Ця монументальна перемога у світі рослин, особливо на тлі кліматичних змін, підкреслює всю важливість захисту та відновлення природних середовищ існування. Вона демонструє потенціал успішної охорони природи, коли об'єднуються наука, відданість справі та участь спільноти. Схоже, що через довгі роки праці, ця рослина отримала другий шанс на процвітання.

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