Знайдено спосіб лікування хвороби, що спричиняє раннє старіння: ключем стала вітамінна добавка

Старіння — це неминуча частина життя, але для декого воно настає занадто рано. Не останню роль у цьому відіграє рідкісний і небезпечний синдром. У зв'язку з обмеженими можливостями його лікування, нещодавні результати клінічних випробувань дають проблиск надії нещасним, які страждають від цього захворювання.

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Про це пише Chiba University.

Синдром Вернера (СВ) — рідкісне генетичне захворювання, що прискорює процес старіння, унаслідок чого люди у віці лише двадцяти років демонструють ознаки, які зазвичай асоціюють із набагато більш літнім віком. Симптоми включають сивину волосся, катаракту, діабет і важкі шкірні виразки, що часто призводить до передчасної смерті через серцево-судинні ускладнення або рак.

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Під керівництвом доцента Масая Косізака дослідницька група провела річне подвійне сліпе плацебо-контрольоване перехресне випробування за участю дев'яти пацієнтів із СВ в Університеті Чіба, Японія, у співпраці з Niagen Bioscience, опубліковане в журналі Aging Cell.

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Учасники щодня отримували дозу 1000 мг нікотинамід-рибозиду (NR), похідного вітаміну B3, відомого своєю здатністю підвищувати рівень нікотинамідаденіндинуклеотиду (NAD+), молекули, необхідної для вироблення клітинної енергії та репарації ДНК.

Результати показали, що прийом NR призвів до значного поліпшення жорсткості артерій, зменшення розміру шкірних виразок і уповільнення зниження функції нирок, і все це без серйозних побічних ефектів.

Ці результати ґрунтуються на більш ранніх дослідженнях лабораторії Бора, проведених 2019 року, в яких було встановлено, що виснаження NAD+ є фактором, що сприяє прогресуванню СВ. У тому дослідженні було показано, що збільшення NAD+ відновлює функцію мітохондрій і обмежує прискорене старіння в модельних організмах. Успіх поточного клінічного випробування на людях підкреслює потенціал NR як терапевтичного засобу для лікування СВ.

Крім боротьби з СВ, NR продемонстрував переваги і в інших сферах. Клінічні випробування показали, що добавки NR можуть пом'якшити хронічне запалення, поліпшити метаболічні порушення і збільшити м'язову силу в різних груп населення. Його роль у підвищенні рівня NAD+ робить його кандидатом для лікування безлічі вікових захворювань, вважають автори.

Впливаючи на основні механізми старіння на клітинному рівні, добавки NR пропонують потенційну стратегію не тільки для лікування СР, а й для подовження здорового життя ширших груп населення. Як зазначає доктор Косізака, ці результати можуть відкрити шлях для нових методів лікування, які поліпшать якість життя людей, які страждають не тільки від передчасного старіння, а й від інших поширених вікових захворювань.

Хоча для підтвердження цих результатів у більших групах необхідно провести додаткові дослідження, поточна наукова робота вже стала значним кроком уперед для медицини. Для людей, які борються з проблемами СВ, добавки NR можуть стати значним проривом у лікуванні, даючи їм надію, якої раніше фактично не було.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

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