Поворотний момент в історії людства: вчені розповіли, навіщо люди почали добувати вогонь

У нашій великій історії деякі інновації виділяються як поворотні моменти для всього людства. Серед них використання вогню виступає як перетворювальна сила, що змінила траєкторію розвитку наших предків. Хоча в традиційному уявленні первісне використання вогню часто пов'язують із приготуванням їжі, недавнє дослідження запропонувало альтернативну точку зору.

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Про це пише IFLScience.

Дослідження, проведене доктором Мікі Бен-Дором і професором Раном Баркаєм з факультету археології та стародавніх культур Близького Сходу Тель-Авівського університету, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, припустило, що ранні люди, зокрема Homo erectus, використовували вогонь насамперед для консервування м'яса і захисту від хижаків, а не для безпосереднього приготування їжі.

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Аналізуючи дев'ять археологічних пам'яток, датованих періодом від 1,8 мільйона до 800 000 років тому, в тому числі в Африці, Іспанії та ізраїльських Гешер-Бенот-Яаков і Еврон-Кваррі, дослідники виявили постійну присутність решток великих тварин, як-от слони та бегемоти, без супутніх доказів приготування їхніх кісток.

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Дослідження припускає, що значний вміст калорій у м'ясі цих великих тварин робив його цінним ресурсом, який необхідно було зберігати. Наприклад, м'ясо і жир одного слона могли прогодувати групу з 20-30 осіб протягом понад місяця. Щоб запобігти псуванню і відлякати падальщиків, ранні люди, ймовірно, використовували вогонь для копчення і сушіння м'яса, продовжуючи його термін зберігання і забезпечуючи стабільне постачання групи їжею.

Ця теорія ставить під сумнів давню "гіпотезу приготування їжі", згідно з якою поява приготування їжі призвела до фізіологічних змін у ранніх людей, таких як зменшення розміру травної системи і збільшення розміру мозку. Натомість, дослідження Бен-Дора і Баркая підкреслюють використання вогню в зовсім інших цілях, припускаючи, що приготування їжі могло бути вторинною перевагою, яка з'явилася вже пізніше.

Дослідники також наголошують на значних зусиллях, необхідних для збору палива, розпалювання та підтримання вогню, маючи на увазі, що раннім людям потрібна була вагома причина для цього. Необхідність зберігати великі кількості м'яса і захищати його від інших хижаків послужила такою мотивацією, вважають автори.

Ця точка зору узгоджується з ширшою теорією, розробленою тими самими дослідниками, яка пов'язує різні доісторичні явища із залежністю ранніх людей від калорій, одержуваних від великих тварин, і подальшим скороченням розмірів мисливських тварин з плином часу.

Таким чином, це дослідження пропонує глибше розуміння раннього використання вогню, підкреслюючи його роль у консервації м'яса та захисті від хижаків. Такі висновки не тільки змінюють наше уявлення про поведінку доісторичних людей, а й показують усі адаптивні стратегії, які наші предки використовували для виживання у своєму середовищі.

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