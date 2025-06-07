Люди, які приймають семаглутид, можуть осліпнути: що виявили вчені в популярних препаратах

Оземпік і вегові, які колись хвалили за їхній перетворювальний ефект, тепер перебувають під пильною увагою лікарів через рідкісне, але серйозне захворювання очей. Нове дослідження спонукало регулювальні органи переглянути їхні профілі безпеки.

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Про це пише SAMAA.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) нещодавно визначило неартеріїтну передню ішемічну оптичну нейропатію (NAION) як "дуже рідкісний" побічний ефект семаглутиду, активного інгредієнта препаратів оземпік і вегові.

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NAION — це захворювання, що характеризується раптовою втратою зору через зниження кровотоку до зорового нерва. Комітет з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) EMA дійшов висновку, що це може торкнутися до одного з 10 000 осіб, які приймають семаглутид протягом як мінімум одного року. Цей висновок було зроблено після аналізу даних клінічних випробувань, постмаркетингового спостереження та медичної літератури.

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Кілька великомасштабних досліджень підтвердили цей зв'язок. Одне когортне дослідження, опубліковане в журналі JAMA Ophthalmology, за участю понад 3 мільйони пацієнтів із діабетом 2 типу показало, що в тих, хто приймав семаглутид, ризик розвитку NAION після двох років лікування був більше ніж удвічі вищим, ніж у тих, хто приймав інші ліки. Інше дослідження показало, що ризик NAION був значно вищим у пацієнтів з діабетом і гіпертонією, які приймали

У відповідь на ці результати EMA рекомендувало оновити інформацію про препарати, що містять семаглутид, з метою включення NAION як побічного ефекту, що зустрічається дуже рідко. Пацієнтам, у яких під час прийому цих препаратів спостерігається раптова втрата зору або швидке погіршення зору, рекомендується негайно звернутися до лікаря. У разі підтвердження NAION рекомендується припинити лікування семаглутидом.

Компанія Novo Nordisk, виробник цих препаратів, заявила, що, хоча вона буде співпрацювати з EMA з метою поновлення етикеток, клінічні випробування і постмаркетингові дослідження не встановили остаточно причинно-наслідковий зв'язок між семаглутидом і NAION. Компанія стверджує, що співвідношення користі та ризику семаглутиду залишається сприятливим.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.