Учені назвали межу життя людини та перепони на шляху до неї: у цьому їм допомогли стародавні люди

Протягом століть людство прагнуло до здійснення мрії про продовження життя, починаючи з давніх міфів і закінчуючи сучасною наукою. Незважаючи на те, що ми досягли значних успіхів у збільшенні середньої тривалості життя, питання про те, чи є межа тому, як довго може жити людина, залишається відкритим. У відповіді на нього вчені звернулися до нашого минулого.

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Про це пише IFLScience.

У 2019 році дослідники з австралійської організації CSIRO презентували новий підхід до оцінки тривалості життя стародавніх людей за допомогою патернів метилювання ДНК — метод, що отримав назву "прогнозований годинник життя". Їхній аналіз, опублікований у журналі Scientific Reports, показав, що неандертальці та денисівці мали середню тривалість життя близько 37,8 років, що дуже схоже на ранніх Homo sapiens. Це відкриття підкреслює важливу роль, яку відіграють навколишнє середовище, спосіб життя і досягнення медицини в продовженні життя людини за межі наших генетичних схильностей.

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Сьогодні середня тривалість життя в розвинених країнах становить близько 83 років для чоловіків і 89 років для жінок. Однак недавні дослідження показують, що ці цифри можуть являти собою плато. Наприклад, дослідження, опубліковане в Nature Aging, показало, що для збільшення тривалості життя навіть на один рік тепер потрібне істотне зниження смертності в усіх вікових групах — це різко контрастує з початком 20-го століття, коли невеликі поліпшення приносили більш значні результати.

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Рекорд за найтривалішою підтвердженою тривалістю життя людини, як і раніше, належить Жанні Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні. Незважаючи на прогрес у галузі охорони здоров'я та поліпшення умов життя, з моменту її смерті 1997 року ніхто не перевершив цей рубіж. Деякі вчені стверджують, що це свідчить про природну межу довголіття людини, яка, можливо, становить близько 125 років.

Навпаки, інші дослідники вважають, що немає остаточної верхньої межі тривалості життя людини. Дослідження, опубліковане в базі даних arXiv, в якому аналізувалися дані про смертність людей, старших за 110 років, показало, що ймовірність смерті протягом року залишається постійною і становить близько 47%, що вказує на відсутність фіксованого максимального віку. Ця точка зору передбачає, що теоретично люди можуть жити довше, ніж показують поточні рекорди, хоча ймовірність цього зменшується з

У перспективі дедалі більшого поширення набуває концепція "швидкості відходу від довголіття". Ця ідея передбачає, що якщо медичні досягнення зможуть продовжити тривалість життя швидше, ніж минає час, то люди теоретично зможуть досягти нескінченної тривалості життя. Хоча це залишається припущенням, дослідження, що тривають у сфері антивікових терапій і регенеративної медицини, продовжують розсовувати межі можливого.

Таким чином, хоча за останнє століття ми значно подовжили тривалість життя людини, тривають суперечки про те, чи існує її природна межа. У міру розвитку науки можливість подальшого подовження нашого життя залишається відкритим і інтригуючим питанням для науки і людства.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

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