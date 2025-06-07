Учені назвали головного небезпечного паразита 21 століття: він постійно у нас перед очима

Воші, блохи та стрічкові черв'яки здавна є небажаними супутниками людства, харчуючись нашим тілом, не даючи нічого натомість. Але в епоху цифрових технологій з'явився новий вид паразитів, які не повзають і не кусають, а дзижчать, пищать і вібрують, проникаючи в наше повсякденне життя. Цей сучасний загарбник має гладкий корпус зі скляною передньою панеллю і створений, щоб бути незамінним.

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Про це пише The Conversation.

У нещодавній науковій статті, опублікованій в Australasian Journal of Philosophy, Рейчел Л. Браун з Австралійського національного університету і Роб Брукс з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї стверджують, що смартфони демонструють паразитичну поведінку. Проводячи паралелі з еволюційною біологією, вони припускають, що смартфони, подібно до традиційних паразитів, отримують вигоду зі своїх господарів — нас — не пропонуючи нічого натомість.

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Спочатку смартфони слугували інструментами для розширення можливостей людини, допомагаючи у спілкуванні, навігації та пошуку інформації. Однак з часом ці відносини змінилися. Додатки тепер ретельно розробляються, щоб привертати й утримувати увагу користувачів, часто на шкоду нашому благополуччю. Такі функції, як нескінченна прокрутка і персоналізовані повідомлення, розроблені не для зручності користувачів, а для максимального залучення, що часто призводить до компульсивного використання.

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Дослідження показали, що надмірне використання смартфонів пов'язане з порушеннями сну, тривожністю та розладами настрою. Вчені стверджують, що люди, які страждають на залежність від смартфонів, значно частіше відчувають погану якість сну порівняно з тими, хто не має такої залежності. Крім того, постійний потік сповіщень і тиск, пов'язаний з необхідністю постійно залишатися на зв'язку, можуть зруйнувати реальні стосунки та знизити загальну задоволеність життям.

Усвідомлюючи всепроникний вплив смартфонів, деякі уряди вживають заходів. Наприклад, Австралія запровадила закон, що забороняє особам молодше 16 років доступ до певних соціальних мереж, щоб захистити молодих користувачів від потенційної шкоди, пов'язаної з надмірним часом, проведеним за екраном . Цей крок підкреслює зростаюче усвідомлення необхідності регулювання цифрового середовища для захисту психічного здоров'я і благополуччя.

Натхненний природою, концепт "контролю" взаємовигідних відносин пропонує потенційне рішення, вважають автори. В екосистемах деякі види підтримують баланс, караючи тих, хто експлуатує ці відносини. Перенісши це в цифрову сферу, користувачі та регулювальні органи можуть вжити заходів щодо обмеження експлуататорських практик з боку технологічних компаній.

Це може включати в себе сприяння прозорості в розробці застосунків, введення суворіших законів про конфіденційність даних і заохочення розробки технологій, які ставлять благополуччя користувачів вище за показники залученості.

Оскільки суспільство бореться з наслідками наших симбіотичних стосунків із технологіями, дуже важливо розуміти, коли інструмент стає клітиною, попереджають учені. Розуміючи динаміку того, що відбувається, і виступаючи за відповідальний дизайн і використання, ми можемо прагнути перетворити нашу взаємодію зі смартфонами з паразитичної залежності назад у взаємовигідне партнерство, вважають вони.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.

А також Фокус писав про цікаве відкриття, пов'язане з онлайн-іграми. Дослідники провели комплексний аналіз комунікації та соціальної підтримки всередині ігрової онлайн-платформи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.