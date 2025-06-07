Археологи виявили жертву найстрашніших тортур: горе-палачі змусили її пережити пекло

Нещодавно археологи виявили лякаюче свідчення середньовічної жорстокості в Мілані: скелет молодої людини у віці від 17 до 20 років, на якому були помітні безсумнівні сліди одного з найжорстокіших методів страти в історії. Рештки, датовані XIII століттям, розкрили болісну історію, закарбовану в кістках — історію навмисних, методичних тортур, що завершилися невдалою стратою.

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Про це пише Daily Star.

Це відкриття, детально описане в дослідженні, опублікованому в Journal of Archaeological Science, було зроблено вченими з Міланського університету. Команда, до якої входили Христина Каттанео і Мірко Маттіа, виявила симетричні переломи на кінцівках жертви, характерні для використання "колеса мук", також відомого як колесо Катерини, — пристрою, призначеного для заподіяння максимального болю шляхом систематичного роздроблення кісток тіла.

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Колесо було улюбленим інструментом страти в Європі з давніх часів до середньовіччя, часто застосовуваним щодо осіб, обвинувачених в особливо тяжких злочинах. Жертви зазвичай прив'язувалися до колеса, а їхні кінцівки розбивалися важкими інструментами. Розбиті кінцівки потім вплітали в спиці колеса, яке піднімали вгору, залишаючи засудженого повільно вмирати від отриманих травм. У деяких випадках муки тривали кілька днів, при цьому жертва піддавалася впливу погодних умов і падальщиків.

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Подальше дослідження міланського скелета виявило додаткові травми: глибокий перелом в основі черепа, імовірно, отриманий внаслідок сильного удару під час незграбної спроби обезголовлення. Це дає змогу припустити, що кати, можливо, прагнучи покласти край стражданням жертви, завдали їй останнього, смертельного удару, хоча й не дуже точного.

Цікаво, що молода людина мала фізичні аномалії, зокрема низький зріст і аномалії черепа, які, можливо, виділяли її в суспільстві. У періоди чуми і соціальних заворушень такі відмінності часто призводили до того, що людей звинувачували в поширенні хвороб або чаклунстві. Дослідники припускають, що дискримінація з боку суспільства могла зіграти роль у його жахливій долі, відображаючи темні сторони середньовічного правосуддя.

Ця знахідка являє собою перше археологічне свідчення страти на колесі в середньовічній північній Італії, пропонуючи рідкісний, відчутний зв'язок із жорстокими практиками минулого. Вона підкреслює важливість судової археології в розкритті життєвого досвіду людей, які страждали від історичних систем покарання і забобонів.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000-86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.