Між небом і землею: вчені розповіли, що таке навколосмертні переживання і що за ними стоїть

Раптова тиша, тунель світла, відчуття ширяння над власним тілом — про такі яскраві переживання розповідають люди, які балансували на межі смерті. Ці навколосмертні переживання (НСП) часто призводять до глибоких змін у житті тих, хто вижив, ставлячи під сумнів розуміння вчених щодо свідомості та останніх миттєвостей життя.

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Про це пише BBC Science Focus.

У 2023 році дослідження, опубліковане в журналі PNAS і проведене під керівництвом доктора Джимо Борджигіна з Мічиганського університету, дало цікаві відомості про діяльність мозку, що помирає. Аналізуючи дані електроенцефалограми (ЕЕГ) чотирьох пацієнтів у комі, які перенесли зупинку серця, дослідники спостерігали сплеск гамма-хвиль — мозкових хвиль, пов'язаних зі свідомістю, — у двох пацієнтів незабаром після відключення систем життєзабезпечення.

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Цю активність було виявлено в задній корі головного мозку, ділянці, пов'язаній зі свідомим опрацюванням інформації, що дає змогу припустити, що мозок може проявляти організовану активність навіть після клінічної смерті.

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На додаток до цих результатів, доктор Шарлотта Мартіаль з Coma Science Group при Університеті Льєжа провела велике дослідження НСП. Її дослідження показали, що феноменологія НСП має схожість із досвідом, викликаним деякими психоделічними речовинами, такими як ДМТ. Ця схожість порушує питання про те, що ендогенні сполуки, що виділяються в критичні моменти, можуть сприяти глибоким переживанням, про які повідомляють і під час НСП.

Однак не всі експерти переконані, що нейробіологічні науки повністю пояснюють НСП. Доктор Дженіс Холден, президент Міжнародної асоціації з вивчення навколосмертних переживань, стверджує, що короткочасні сплески мозкової активності не можуть пояснити складні та достовірні сприйняття, про які повідомляють деякі люди, які вижили після НСП. Вона вказує на випадки, коли люди точно описували події, що відбувалися у віддалених місцях під час їхніх НСП, що дає їй змогу припустити, що свідомість може функціонувати незалежно від фізичного мозку.

Ті, хто вижив після НСП, часто повідомляють про зменшення страху смерті, підвищення емпатії та переоцінку життєвих пріоритетів. Деякі відчувають значні зміни в особистому та професійному житті, приписуючи ці зміни глибоким осяянням, отриманим під час їхніх навколосмертних епізодів.

У міру того як дослідження продовжують розкривати таємниці цього феномена, перетин нейробіології, психології та духовності пропонує їм багатшу палітру можливих відповідей для вивчення. Незалежно від того, коріняться ці переживання в нейрохімічних процесах чи вказують на свідомість, що виходить за межі фізичного мозку, вони, безсумнівно, зачіпають найглибші аспекти людського існування.

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