Учені розробили терапію для прихованого і небезпечного виду раку: як їм це вдалося

Австралійське клінічне дослідження показало, що імунотерапія з використанням генетично модифікованих антитіл може значно знизити частоту рецидивів плоскоклітинного раку шкіри (CSCC). Терапія, протестована на 415 пацієнтах із групи високого ризику, продемонструвала свою ефективність у знищенні мікроскопічних клітин хвороби.

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Про це пише The Age.

CSCC виникає з кератиноцитів, клітин, що складають більшу частину шкіри. Основним тригером є ультрафіолетове випромінювання, і хоча зазвичай це захворювання виліковне простим хірургічним висіченням, іноді воно може поширюватися непомітно. Приблизно в 1-3 випадках зі 100 рак повертається в життєво важливі органи, такі як легені або печінка, стаючи небезпечним для життя. Хоча CSCC часто залишається в тіні меланоми, він спричиняє більше смертей у всьому світі через вищу захворюваність.

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Дослідження, очолюване професором Денні Рішином з Онкологічного центру Пітера Маккаллума, було спрямоване на запобігання рецидиву раку за допомогою препарату під назвою цеміплімаб, інгібітора контрольної точки. Ці препарати діють шляхом блокування білків, які дозволяють раковим клітинам ховатися від імунної системи. Лікування виявляло ці приховані клітини, дозволяючи імунній системі націлюватися на них і знищувати їх.

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Результати, опубліковані в New England Journal of Medicine, показали, що 87% пацієнтів, які отримували цеміплімаб, залишалися без ознак захворювання через 24 місяці, порівняно з 64% у групі плацебо. Серйозні побічні ефекти спостерігалися приблизно у 10% пацієнтів із групи імунотерапії, і один пацієнт помер, що відповідає відомим профілям ризику для цього класу препаратів.

Цей підхід слідує за невдалим випробуванням хіміотерапії у 2018 році, коли команда Ришина виявила підгрупу пацієнтів з набагато вищим ризиком рецидиву. Це відкриття призвело до того, що нова стратегія імунотерапії була спрямована вже на цих конкретних пацієнтів. Очікується, що нові переконливі результати вплинуть на майбутні протоколи лікування і можливість застосування такої практики. Наразі ж регулювальні органи в Європі та Австралії розглядають питання про схвалення використання цеміплімабу в таких випадках.

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