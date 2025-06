Учені змогли діагностувати ранню хворобу Альцгеймера: у цьому їм допоміг новий аналіз крові

У діагностиці хвороби Альцгеймера намічається наукова революція, яка обіцяє змінити підхід до виявлення та лікування цього небезпечного захворювання. Протягом десятиліть для підтвердження діагнозу були потрібні інвазивні процедури, такі як спинномозкова пункція або дорогі ПЕТ-сканування, але тепер простий аналіз крові може змінити цю ситуацію.

Про це пише Mayo Clinic.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, дослідники з клініки Мейо підтвердили ефективність схваленого FDA аналізу крові для діагностики хвороби Альцгеймера. Цей тест вимірює рівень двох специфічних білків у крові — бета-амілоїду 42/40 і фосфорильованого тау-217 (p-tau217).

Обидва ці білки пов'язані з характерними амілоїдними бляшками, що виявляються в мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера. У дослідженні взяли участь понад 500 пацієнтів віком від 32 до 89 років, усі з різним ступенем когнітивних порушень. Примітно, що аналіз крові продемонстрував 95% чутливість у виявленні когнітивних порушень, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, і 82% специфічність у виключенні захворювання у тих, хто на нього не страждає.

Доктор Грегг Дей, невролог і фахівець із деменції в клініці Мейо, а також автор дослідження, наголосив на важливості цих результатів. Він зазначив, що точність аналізу крові можна порівняти з точністю біомаркерів спинномозкової рідини, але пропонує зручніший і менш інвазивний варіант для пацієнтів. Це досягнення може призвести до більш ранньої діагностики, що дасть змогу пацієнтам швидше отримати доступ до лікування і, можливо, уповільнити прогресування захворювання.

Тест може допомогти в підборі відповідних учасників для клінічних випробувань і моніторингу реакції пацієнтів на терапію. Однак дослідники попереджають, що деякі фактори, такі як порушення функції нирок, можуть впливати на рівні p-tau217 у плазмі, що вимагає ретельної інтерпретації результатів.

Цей розвиток подій відповідає ширшим зусиллям з підвищення доступності діагностики хвороби Альцгеймера. Дозвіл FDA на використання тесту Lumipulse G pTau217/beta-Amyloid 1-42 Plasma Ratio є важливою віхою. Цей аналіз крові пропонує менш інвазивну альтернативу традиційним методам діагностики, що потенційно може підвищити показники ранньої діагностики та покращити результати лікування мільйонів пацієнтів.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.