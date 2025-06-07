Учені змогли порушити зв'язок хвороби Альцгеймера з її союзником: ключем стала дієта

Незначна зміна повсякденних звичок, наприклад, вибір оливкової олії замість вершкового масла або вживання в їжу смаженої риби з сочевицею, може вплинути не тільки на здоров'я серця, заявили вчені. За їхніми словами такі вибори можуть відігравати важливу роль у складному взаємозв'язку між настроєм і здоров'ям мозку, особливо в контексті старіння.

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Про це пише PsyPost.

У дослідженні, опублікованому в журналі Neurobiology of Aging, вчені під керівництвом Хілала Саліма Саїда Аль Шамсі з Університету Едіт Коуен вивчали, як харчові звички можуть впливати на взаємозв'язок між симптомами депресії та біомаркерами хвороби Альцгеймера.

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Аналізуючи дані 89 когнітивно здорових дорослих у віці 60 років і старше, команда зосередилася на трьох типах харчування: середземноморській дієті, західній дієті та дієті DASH. Учасники також пройшли аналізи крові для вимірювання рівня легкого ланцюга нейрофіламента (NfL), білка, що вказує на пошкодження нейронів.

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Результати показали, що серед чоловіків із низькою або помірною прихильністю до середземноморської дієти більш виражені депресивні симптоми корелювали з підвищеним рівнем NfL. Навпаки, цей зв'язок був відсутній у чоловіків, які суворо дотримувалися середземноморської дієти.

Аналогічна картина спостерігалася в осіб без алеля APOE e4, генетичного фактора ризику розвитку хвороби Альцгеймера: у тих, хто меншою мірою дотримувався середземноморської дієти, спостерігався зв'язок між депресивними симптомами та вищим рівнем NfL, у той час як у тих, хто суворо дотримувався дієти, цього зв'язку не спостерігалося.

Середземноморська дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, бобовими, рибою та оливковою олією, давно асоціюється з користю для серцево-судинної системи. Її акцент на продуктах із протизапальною дією і багатих антиоксидантами може чинити нейропротективну дію, потенційно пом'якшуючи вплив депресивних симптомів на здоров'я мозку.

Навпаки, західна дієта, що характеризується високим споживанням червоного м'яса, оброблених продуктів і насичених жирів, пов'язана з підвищеним ризиком ожиріння, серцево-судинних захворювань і когнітивного спаду.

Хоча перехресний дизайн дослідження обмежує причинно-наслідкові інтерпретації, спостережувані зв'язки підкреслюють потенціал дієтичних втручань у просуванні психічного і когнітивного здоров'я. У міру старіння населення світу розуміння змінюваних чинників способу життя стає дедалі важливішим для розв'язання проблеми нейродегенеративних захворювань.

Дослідження також показало, що дотримання дієти DASH не показало значущого зв'язку з депресивними симптомами та біомаркерами хвороби Альцгеймера. Це підкреслює унікальні аспекти середземноморської дієти в плані впливу на здоров'я мозку, можливо, завдяки її специфічному складу поживних речовин і акценту на певні групи продуктів.

Ці результати роблять внесок у зростаючий обсяг досліджень, що підкреслюють взаємозв'язок між харчуванням, настроєм і когнітивними функціями. Вони припускають, що вибір дієти, особливо відповідно до середземноморського типу харчування, може слугувати цінним компонентом стратегій, спрямованих на збереження здоров'я мозку і пом'якшення наслідків депресії в літніх людей.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.