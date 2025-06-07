Учені заявили, що ми можемо відтермінувати лише смерть: уповільнити саме старіння неможливо

Прагнення до вічної молодості здавна захоплювало уяву людей, стимулюючи бурхливий розвиток індустрії, що обіцяє зупинити або, принаймні, уповільнити процес старіння. Наукові дослідження дають більш тонке розуміння цього процесу, ставлячи під сумнів уявлення про те, що ми можемо істотно змінити його темп.

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Про це пише Prevention.

Тільки у США ринок антивікових продуктів 2024 року оцінювали приблизно в 52 мільярди доларів, а за прогнозами, до кінця десятиліття він може перевищити 100 мільярдів.

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У недавньому дослідженні Сільвіо Кабрал Патрісіо, науковий співробітник Міждисциплінарного центру з динаміки населення Університету Південної Данії, переглядає гіпотезу, висунуту демографом Джеймсом В. Ваупелом у 2010 році. Ваупел припустив, що хоча початок старіння може бути відтерміновано, швидкість його прогресування, відома як нахил Гомперца, залишається постійною для всіх поколінь.

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Дослідження Патрісіо, опубліковане в arXiv, в якому аналізуються дані про смертність когорти у Франції, Данії, Італії та Швеції, підтвердило цю гіпотезу, вказуючи на те, що відмінності у швидкості старіння більшою мірою пов'язані з історичними подіями, ніж з біологічними змінами.

Щоб зрозуміти це, необхідно розглянути закон смертності Гомперца, сформульований Бенджаміном Гомперцем 1825 року. Цей закон постулює, що смертність людини збільшується експоненціально з віком, подібно до того, як з часом накопичуються складні відсотки.

У дослідженні Патрісіо використовували двоетапну модель для відокремлення вікової (старіючої) смертності від інших чинників смертності, яка показала, що після врахування смертності, не пов'язаної зі старінням, та історичних потрясінь, як-от війни або пандемії, рівень старіння залишається напрочуд стабільним.

Ця стабільність свідчить про те, що, хоча люди живуть довше завдяки поліпшенню охорони здоров'я та умов життя, внутрішній біологічний процес старіння не змінився. Іншими словами, ми не старіємо повільніше, ми просто починаємо старіти пізніше. Ця відмінність має вирішальне значення, оскільки вона означає, що фундаментальні механізми старіння стійкі до змін, незважаючи на зовнішні поліпшення в галузі довголіття.

Наслідки цього дослідження значні. Воно ставить під сумнів ефективність антивікових продуктів, які, як стверджується, змінюють сам процес старіння. Хоча такий спосіб життя, як збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та достатній сон, може поліпшити якість життя та відтермінувати появу вікових захворювань, він не змінює фундаментально біологічну швидкість старіння.

Ця точка зору збігається зі спостереженнями за деякими видами тварин, які демонструють незначне старіння, як-от деякі черепахи та риби, у яких з віком не спостерігається значного збільшення смертності або зниження репродуктивної здатності. Вивчення цих видів може дати уявлення про біологічні механізми, які дозволяють їм жити так довго, що потенційно може допомогти в дослідженнях старіння людини, вважають автори.

Хоча мрія про припинення старіння залишається недосяжною, розуміння постійного темпу старіння людини дає більш реалістичне підґрунтя для просування довголіття та благополуччя. Прийняття цих знань може спрямовувати як наукові дослідження, так і стратегії громадської охорони здоров'я на поліпшення якості, а не тільки кількості, людського життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.